Calciomercato Brescia | pazza idea Honda

(Di venerdì 31 maggio 2019)– Ilha disputato un grande campionato in Serie B ed ottenuto la promozione in massima categoria. La dirigenza adesso è al lavoro per programmare la prossima stagione, l’intenzione è quella di costruire una squadra competitiva per raggiungere una salvezza tranquilla. Nelle ultime ore stanno circolando diversi nomi, due le suggestioni. La prima porta all’ex Milan, il calciatore ha terminato l’esperienza con il Melbourne, non è da escludere dunque un ritorno in Italia, il problema può essere rappresentato dall’ingaggio. Ben più difficile la trattativa che porta a Mario Balotelli, l’ex Milan e Inter non può rientrare nei parametri economici del club. CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articoloCalcioWeb.

