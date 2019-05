Calciomercato Atalanta | Zapata annuncia il futuro | “resto qui”

Calciomercato Napoli – Intreccio di mercato con l’Atalanta - tutti i nomi : Il Corriere dello Sport apre ad un nuovo scenario di mercato che vede la partenza di Verdi e Ounas. Le ultimissime di Calciomercato sul Calcio Napoli. Calciomercato Napoli – Il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni scrive in merito alle ultimissime sul Calcio Napoli ed alle probabili partenze di Adam Ounas e Simone Verdi. Secondo Il Corriere, Ancelotti sembra preferire Amin Younes, i due esterni potrebbero a questo punto rappresentare ...

Calciomercato Napoli - accordo con Castagne : per il sostituto l’Atalanta pensa a Lazzari : Calciomercato Napoli – Asse di mercato tra il Napoli e l’Atalanta, sono caldissime le trattative di Calciomercato. Il club azzurro è alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione e guarda in casa nerazzurra, non solo l’interesse per Ilicic, nelle ultime ore scatto per Castagne. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ accordo raggiunto con il calciatore, contratto di 5 anni a 1,5 milioni a stagione a ...

Calciomercato Napoli - Ancelotti ‘pazzo’ di Di Lorenzo : l’Atalanta non molla Ilicic : Calciomercato Napoli – Dopo il netto successo in campionato contro l’Inter l’intenzione del Napoli è quella di concludere la stagione nel migliore dei modi. Il club azzurro tenterà un nuovo assalto allo scudetto con Carlo Ancelotti in panchina, la dirigenza sta lavorando per rinforzare la rosa per la prossima stagione. L’obiettivo numero uno porta il nome di Ilicic, accordo raggiunto con il calciatore ma ...

Calciomercato - l'Atalanta potrebbe bussare al Milan per avere Patrick Cutrone : Quella di Patrick Cutrone non è stata certo una stagione da incorniciare, specie in confronto al precedente campionato, quando il talento della Nazionale Under 21 Italiana aveva registrato numeri da capogiro. Il baby rossonero classe '98 era infatti riuscito a farsi spazio nel Milan di Montella, spazzando via la concorrenza di gente come Nikola Kalinic e Andrè Silva, conquistando la fiducia in breve tempo anche della tifoseria rossonera che ...

Calciomercato Napoli - c’è l’accordo con Ilicic : nell’affare con l’Atalanta può rientrare Inglese : Calciomercato Napoli – Il Napoli è reduce da una grande prestazione nel match della 37esima giornata del campionato di Serie A, dominio in lungo ed in largo contro l’Inter. La stagione che sta per concludersi può essere considerata molto positiva ed adesso l’intenzione del club azzurro è quella di alzare ulteriormente l’asticella per tentare un nuovo assalto alla Juve. Nelle ultime ore importante movimento di ...

Calciomercato Inter - non solo Danilo e Godin per la difesa : l’ultima idea arriva da casa Atalanta : L’Inter è pronta a mettersi in moto sul mercato per incrementare la qualità anche dal punto di vista difensivo: le ultime novità L’Inter ha un piede nella prossima Champions League. La squadra di Spalletti sta lottando col coltello tra i denti per conquistare il terzo posto, nel frattempo la società si sta già muovendo sul mercato, in attesa di capire se in panchina arriverà Conte oppure si rimarrà con il tecnico toscano. Come ...