Calcio | ufficiale | Antonio Conte è il nuovo allenatore dell’Inter “Voglio riportare il

Calcio : Inter. ufficiale - é addio a Spalletti : L'Inter e Luciano Spalletti si separano. La società nerazzurra ha ufficializzato in una nota il divorzio dal tecnico di Certaldo.

Calciomercato Barcellona - clamorosa gaffe dei blaugrana : pubblicato sul sito ufficiale il profilo di Lacazette [FOTO] : La società blaugrana ha pubblicato sul proprio sito il profilo di Lacazette, al momento non è chiaro se si tratti di un errore o di un annuncio Una gaffe sorprendente, che arriva a poche settimane dall’inizio del Calciomercato. Il Barcellona ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il profilo di Alexandre Lacazette, attaccante attualmente di proprietà dell’Arsenal e con un contratto in scadenza nel 2022. Il club blaugrana, ...

Calcio e Finanza : Il Napoli dichiara il Dall’Ara di Bologna come stadio ufficiale per il Campionato 2019/2020 : come riportato da Calcio e Finanza la Commissione di primo grado delle Licenze UEFA ha deliberato di rilasciare la Licenza UEFA per il Campionato di Calcio 2019/2010 a 16 società. La S.S.C. Napoli S.p.A. ha nominato lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, come struttura ufficiale per il Campionato di Serie A Atalanta Bergamasca Calcio S.p.a. – Bologna F.C. 1909 S.p.A. – Cagliari Calcio S.p.A. – A.C.F. Fiorentina S.p.A. ...

Calciomercato Lazio - ufficiale il rinnovo di Lucas Leiva fino al 2022 : "rinnovo scelta facile, a Roma sto bene" Il rinnovo era già nell'aria e Lucas Leiva lo ha commentato così in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport: "A Roma mi sono sentito bene dal primo ...

Calciomercato Real Betis - Lo Celso riscattato dal PSG : è ufficiale : Giovani Lo Celso e il Real Betis , la storia continua. Un impatto importantissimo quello del centrocampista argentino con la Realtà di Siviglia, dove è arrivato nella scorsa estate in prestito con ...

Assist Cancelo - la decisione ufficiale per il FantaCalcio : Assist Cancelo – E’ andata in scena una giornata importante valida per il campionato di Serie A, sono scese in campo Spal e Juventus che hanno dato vita ad una partita scoppiettante fino all’ultimo, 2-1 il risultato finale, vantaggio di Kean, poi la squadra di Semplici ribalta tutto prima con Bonifazi di testa e poi con Floccari, vittoria dello scudetto rimandata per la Juventus mentre per la Spal tre punti d’oro in ...

Calciomercato Juventus - ufficiale Wesley dal Flamengo : Un nuovo colpo in prospettiva per la Juventus . Sempre attivissima sul mercato dei giovani profili più interessanti del panorama calcistico internazionale, la società bianconera si è assicurata un ...