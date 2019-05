Calcio | Roma Pallotta | De Rossi? lettera ai tifosi giallorossi

Calciomercato - le notizie di oggi – Le prime mosse della Juventus - Torino scatenato - nuovo nome per la panchina della Roma : Calciomercato – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. prime mosse Juventus – La Juventus continua la ricerca al nuovo allenatore ma non solo la dirigenza bianconera si muove già sul Calciomercato con l’intenzione di rinforzare una squadra già ...

Calcio : Roma. fronde interne - società quadro distorto e non reale : Calcio, AS Roma desidera prendere le distanze dalla ricostruzione apparsa sulle pagine sportive della Repubblica in data odierna.

Calciomercato - tutte le trattative del giorno – Napoli scatenato - cessione per la Roma ed ‘acquisto’ del Torino : trattative Calciomercato – Stagione molto importante per il Torino che ha accarezzato la possibilità di conquistare la qualificazione in Europa League, adesso l’obiettivo è quello di programmare al meglio il futuro e costruire una squadra sempre più importante. Il primo ‘rinforzo’ per la prossima stagione porta il nome di Lyanco, il brasiliano ha già indossato la maglia granata e l’esperienza con il Bologna è stata fondamentale per ...

Calciomercato Roma - Kolarov vicino alla Stella Rossa : Aleksandar Kolarov vicino all’addio alla Roma. Secondo quanto riporta il portale serbo Espreso.rs, il terzino 33enne dovrebbe rescindere il suo contratto con i giallorossi e tornare a giocare in patria, alla Stella Rossa Belgrado. Kolarov potrebbe salutare dopo due stagioni di buon livello con 10 gol segnati. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sulla RomaL'articolo ...

I carabinieri indagano sul pestaggio dell'arbitro di Calcio a Roma : Un arbitro di 27 anni è stato aggredito e picchiato da almeno 5 persone domenica pomeriggio, nel corso della partita di seconda categoria fra la Polisportiva Giovanni Castello e il Tormarancia, nel campo sportivo Villa dei Massimi, periferia ovest della Capitale. Il pestaggio è avvenuto a pochi secondi dalla fine del match quando, il direttore di gara, viste le continue proteste dei tifosi del Tormarancia, ha deciso di rientrare anzi tempo ...

Calciomercato - tutte le notizie di oggi – La nuova Roma - mega scambio Juve-United - i tre nomi per il Lecce : LA nuova Roma – Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport nelle sue pagine, da domani partirà il nuovo corso della Roma. “Ormai – si legge – lo scenario è delineato: il direttore sportivo sarà Gianluca Petrachi, mentre l’allenatore salvo colpi di scena sarà Gian Piero Gasperini. L’annuncio non è previsto nelle prossime ore, perché i due devono liberarsi dai rispettivi vincoli contrattuali, ma è da loro che parte il nuovo progetto ...

Roma-Parma 2-1 - le pagelle di CalcioWeb : Pellegrini il migliore [FOTO] : 1/38 Foto Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse ...

Roma. Calcio solidale : in Campidoglio l’evento conclusivo di Giovani in campo : Si è tenuto nella Sala della Protomoteca in Campidoglio l’evento conclusivo del progetto “Giovani in campo, sperimentazione di Calcio solidale

Calciomercato Juventus : Perin offerto alla Roma - i dettagli : Juventus alle prese con importanti decisioni relative a Mattia Perin, il portiere è stato proposto alla Roma per la prossima stagione Un anno da secondo portiere alla Juventus, durante il quale Perin non è riuscito a scalzare Szczesny nelle gerarchie di mister Allegri. Dopo questa stagione non certo esaltante, il portiere ex Genoa potrebbe già cambiare aria, come rivelato dal La Repubblica. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, Perin ...

Sassuolo-Roma 0-0 - le pagelle di CalcioWeb : bene Berardi e Juan Jesus - delude El Shaarawy [FOTO] : 1/26 Foto Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse ...

Calcio - anticipo Sassuolo-Roma 0-0 : 22.31 Pari senza reti al 'Mapei Stadium' tra Sassuolo e Roma. A Reggio Emilia forse finiscono le speranze Champions dei giallorossi. Per i neroverdi, campionato già finito da un pezzo. Primo tempo avaro di occasioni:portieri impegnati solo da Under e Djuricic.Nella ripresa,dopo un'incursione di Duncan grosse chance giallorosse: El Shaarawy spreca di collo, Dzeko di poco a lato dal limite, Cristante di testa esalta i riflessi di Consigli, poi ...

Calciomercato Roma - ultime notizie : Manolas all’Arsenal per 36 milioni : Calciomercato Roma, ultime notizie: Manolas all’Arsenal per 36 milioni L’addio di De Rossi, anche per le modalità “tragiche” con cui sembra destinato a consumarsi (non si escludono le dimissioni di Totti), sta lacerando la tifoseria giallorossa. D’altra parte, nello stesso stile che ha contraddistinto le ultime pagine di mercato giallorosse, sembra proprio che il campione del mondo non sia l’unico calciatore di livello a lasciare la ...

Internazionali d’Italia - Naomi Osaka spiega i motivi del ritiro e sul pubblico di Roma : “sembra tifo da Calcio” : Naomi Osaka ha parlato in conferenza stampa del motivo del ritiro dagli Internazionali d’Italia a causa di un problema alla mano Naomi Osaka si è ritirata dal torneo di Roma, facendo dunque largo a Kiki Bertens che è approdata in semifinale. La giapponese ha accusato un problema alla mano, che ha spiegato meglio in conferenza stampa: “la parte infortunata è molto fastidiosa. Penso che ci siano infortuni evitabili e altri che ...

Pronostici Serie A 37^ giornata - i consigli di CalcioWeb : l’Inter rischia a Napoli - vittorie per Roma e Genoa : Pronostici Serie A – Si gioca la 37^ e penultima giornata di Serie A. Importantissimi scontri sia in chiave salvezza che in zona Champions. Si parte domani con Udinese-Spal alle 15, alle 18 sarà la volta di Genoa-Cagliari, in serata la Roma è di scena al Mapei Stadium contro il Sassuolo. La domenica sarà aperta da Chievo-Sampdoria, alle 15 si giocano Empoli-Torino e Parma-Fiorentina; alle 18 il Milan ospita il Frosinone; due big ...