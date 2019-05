Bus Atac prova a investire il pedone | voleva salire a bordo coi cani senza museruola

Roma - autista del Bus Atac tenta di investire un pedone : Alcune settimane fa, a Roma, un autista Atac, del bus di linea 786, ha tentato di investire un pedone. L'episodio, è stato tempestivamente ripreso da un residente, il quale ha assistito alla scena dal suo balcone. Le immagini hanno fatto il giro del web, divenendo virali su Facebook - per poi essere rimosse in poco tempo. Le dinamiche dell'accaduto non sono ben chiare, ma sembra che alla base del gesto commesso dall'autista, vi sia un'accesa ...

Bus in fiamme - corse saltate e milioni di euro in fumo : per Grassi si tratta di #agoniAtac : Roma – “Bus elettrici in fiamme, corse saltate, milioni di euro in fumo e soprattutto cittadini romani ostaggio e vittime di un servizio dei trasporto pubblico inefficiente e dannoso. I numeri dell’Atac, azienda che a causa dell’ingente debito e’ dovuta ricorrere al concordato, sono impietosi. Dal confronto tra i primi mesi del 2018 e l’anno corrente emerge che di sono 732mila km percorsi dai bus in meno, ...

Roma - conducente Atac investe un uomo che blocca il Bus. Il video choc : Una provocazione, forse una di troppo. Un litigio, una discussione come molte ce ne sono ogni giorno nel traffico della Capitale. Protagonisti dell'alterco sono il conducente di un bus di linea e...

Roma - ancora a fuoco un mezzo Atac - principio d'incendio nel miniBus del Centro : Stamane alle 7.30 in via Sistina. Era un piccolo mezzo elettrico, tornato in servizio da 10 giorni. "E' il nono caso di incendio o principio di incendio su un bus di linea a Roma da inizio anno, mentre sono in tutto 64 gli autobus andati a fuoco nell'era del sindaco Raggi"...

