ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2019) Il termine inglese burn out (col significato di scoppiare, crollare, spegnersi, esaurirsi) viene utilizzato da parecchi anni per descrivere unacaratterizzata da progressiva perdita di ideali, energia, propositi e scopi che si determina sui luoghi di. In particolare il lavoratore, che solitamente inizia la sua attività spinto da motivazioni professionali, etiche e sociali, nel tempo tende ad assumere un atteggiamento disincantato e disilluso. Questaè stata studiata, inizialmente, soprattutto nelle professioni di aiuto agli altri, quali quelle sanitarie, scolastiche e di assistenza socio-economica. Assieme al dottor Ferdinando Pellegrino di Salerno abbiamo attuato dieci anni or sono parecchie ricerche in questo settore. Recentemente il collega ha scritto il libro:, mobbing e malattie da(Positive press, Verona). Burn-out, ...

Cascavel47 : Burnout sul lavoro, lo stress è una vera sindrome. Ora lo dice anche l’Oms - ilfattoblog : Burnout sul lavoro, lo stress è una vera sindrome. Ora lo dice anche l’Oms - infoitsalute : L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto ufficialmente il Burnout, lo stress sul lavoro -