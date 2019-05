Burnout | l’Oms lo riconosce come «sindrome»

Il “Burnout” - o stress da lavoro - riconosciuto dall’OMS : Il “burnout”, o stress da lavoro, è ora ufficialmente riconosciuto dall’OMS – Da oggi il “burnout” o stress da lavoro è entrato ufficialmente nella casistica medica come “sindrome”, sindrome da burnout, ad indicare un “complesso di sintomi, che possono essere provocati dalle cause più diverse” che colpiscono non solo i lavoratori, ma anche i disoccupati. Dopo decenni di studi l’agenzia dell’Onu ha riconosciuto che sintomi come senso di ...