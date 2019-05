Bufera procure | Palamara interrogato | Mai ricevuto soldi per nomine

tg24.sky

(Di venerdì 31 maggio 2019): "Maiper" Il sostituto procuratore di Roma, indagato per corruzione e accusato di aver pilotato ledei magistrati, è stato ascoltato per tre ore a Perugia: "Mai e poi mai avrei interferito per la nomina del procuratore di Gela o per danneggiare qualche parte processuale"

Agenzia_Ansa : Bufera sulle procure, 'a #Palamara 40mila euro per favorire la nomina di Giancarlo Longo a procuratore di Gela', no… - TgLa7 : Dopo la bufera sulle procure al lavoro gli ispettori del Ministero della Giustizia - TgLa7 : Bufera procure: Bonafede incarica ispettori -