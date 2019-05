Bruce Springsteen ha pubblicato il nuovo brano dal suo ultimo album ' Western Stars'

Bruce Springsteen : pubblicato il video ufficiale del nuovo brano 'Tucson Train' : Un nuovo brano targato Bruce Springsteen ha visto la luce oggi, giovedì 30 maggio, giorno in cui il "Boss" ha pubblicato il singolo "Tucson Train". Il brano è il terzo estratto dall'imminente nuovo album "Western Stars", la cui uscita è fissata per venerdì 14 giugno 2019. 'Western Stars': un disco più intimo senza la storica band Il nuovo lavoro di Bruce Springsteen si segnala per la mancanza della E-Street Band, lo storico gruppo che ha ...

Bruce Springsteen : «Sono tornato alle origini - il mio nuovo album è come uno scrigno ricco di gioielli» : É uscito oggi in tutto il mondo “There Goes My Miracle”,il nuovo straordinario singolo di Bruce Springsteen rotazione radiofonica da venerdì 24 maggio. L’emozionante brano è incluso in “Western Stars”(Columbia Records/Sony Music), l’attesissimo album di inediti in uscita il prossimo 14 giugno. «Questo lavoro è un ritorno alle mie registrazioni da solista con le canzoni ispirate a personaggi e con arrangiamenti orchestrali cinematici», ...

Ritorno ad Asbury Park così iniziò il mito di Bruce Springsteen : È quella la vera originale 'city of ruins' della canzone. Springsteen la scrisse pensando al desolante declino del luogo mitico della sua adolescenza, Asbury Park, l'affaccio sull'oceano della ...

Bruce SPRINGSTEEN/ "Nelle mie canzoni c'è sempre il senso del divino" : Ospiti del canale tv Netflix, BRUCE SPRINGSTEEN e Martin Scorsese hanno discusso della loro comune radice cattolica ecco cosa hanno detto

Se Bruce Springsteen lascia le ombre per il sole della California : Da una settimana il piccolo, ma non troppo, mondo di fanatici di Bruce Springsteen era in ebollizione. Tre foto scattate nel deserto di Joshua Tree, in California, pubblicate sulle sue pagine social, ...

