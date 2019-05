Britney Spears | “Sono stata manipolata e mi sono state raccontate menzogne”

Britney Spears : "Manipolata e privata dei miei figli. Mio padre mi costrinse a prendere farmaci" : Menzogne e manipolazioni, sono queste le accuse che Britney Spears lancia al suo team e alla sua famiglia in una lettera inedita. La cantante parla della difficile fase psicologica e personale attraversata circa dieci anni fa: periodo durante il quale, sostiene la Spears, sarebbe stata messa a tacere e minacciata dalle persone che gestivano la sua carriera e la sua vita.La nota, scritta in terza persona, è stata consegnata ad una fonte ...

I social la criticano - Britney Spears mette tutti a tacere (con bikini e fisico perfetto) : Britney Spears, stanca dei gossip sul suo conto, sceglie di mettere tutti a tacere con una foto che la ritrae spensierata e in perfetta forma. Allo scatto in bikini pubblicato su Instagram la cantante non aggiunge didascalie, ma il messaggio pare eloquente: sto bene e non corrisponde a verità il fatto che non gestisca autonomamente i miei profili social.La polemica riguardante gli account della cantante è iniziata qualche giorno ...

Sono io a postare i video! Britney Spears rompe il silenzio : Dopo tutte le polemiche ed illazioni possibili riguardo allo stato emotivo di Britney Spears e su chi gestirebbe i suoi social, la cantante rompe il silenzio con un video indirizzato a quanti non le credono... sarebbe lei in persona a postare i video su Instagram : Per quanti di voi credono che non sia io a postare i miei video sul profilo: vi sbagliate. Ho girato questo video ieri. In ogni caso, spero vi piaccia”. Queste le parole ...

Da Haley Lu Richardson a Britney Spears : quando è lei a fare la proposta di nozze : Da Haley Lu Richardson a Britney Spears: quando è lei a fare la proposta di nozzeDa Haley Lu Richardson a Britney Spears: quando è lei a fare la proposta di nozzeDa Haley Lu Richardson a Britney Spears: quando è lei a fare la proposta di nozzeDa Haley Lu Richardson a Britney Spears: quando è lei a fare la proposta di nozzeDa Haley Lu Richardson a Britney Spears: quando è lei a fare la proposta di nozzeDa Haley Lu Richardson a Britney Spears: ...

Britney Spears una vittima? Il padre chiede di avere più controllo su di lei : Il padre della cantante Britney Spears, Jamie Spears, è ricorso alle vie legali per chiedere al giudice di riconoscergli maggiore facoltà di controllo e più potere decisionale sulla vita della principessa del pop. In occasione dell'ultima udienza, la cantante aveva chiesto al giudice il riconoscimento di alcune libertà che non le sono concesse, neanche sotto la tutela del suo "conservatore legale", secondo le disposizioni della ...

Britney Spears smentisce il suo "ritiro" : "Tornerò presto ad esibirmi" - : Serena Granato La cantante americana, incalzata dalle domande di "TMZ", ha rilasciato alcune dichiarazioni per i suoi fedeli sostenitori. Britney Spears è stata beccata mentre era con il fidanzato Sam Asghari A seguito del suo ultimo ricovero psichiatrico durato 30 giorni, Britney Spears è tornata a far parlare di sé rilasciando alcune dichiarazioni a "TMZ", la fonte che aveva recentemente divulgato il rumor secondo cui il manager ...

Queste foto non sono recenti. Non è lei a pubblicarle! I Fan di Britney Spears protestano : Britney Spears recentemente è tornata attiva su Instagram dove nelle scorse ore ha pubblicato una serie di foto che la ritraggono insieme al fidanzato. Ma i fan non ci credono... le foto sarebbero vecchie e non sarebbe lei a postarle. Sebbene la cantante sia stata sentita in tribunale per quanto riguarda le accuse contro i suoi tutori legali, che l’avrebbero costretta a ricoverarsi in clinica contro la sua volontà, Britney è tornata a ...

"Britney Spears debilitata emotivamente e instabile" - : Mariangela Garofano Sembra che i problemi di salute della popstar Britney Spears non siano risolti. Una fonte ha rivelato a People che la reginetta del pop starebbe combattendo ancora contro problemi legati a instabilità emotiva e gravi alti e bassi Purtroppo i guai per la reginetta del pop Britney Spears sembrano non essere finiti. Secondo quanto rivelato da una fonte al magazine People, la 37enne americana nonostante i 30 giorni di ...

Britney Spears - mistero sul suo stato di salute : cosa sta succedendo : cosa sta succedendo a Britney Spears? Se lo chiedono, ormai da settimane, i fan, dopo il ricovero forzato in una clinica psichiatrica e strane apparizioni su Instagram. Britney non sta bene: ormai è certo e la situazione, secondo le ultime notizie, potrebbe essere peggiore di quanto sembra. A lanciare l’allarme Larry Rudolph, il manager della star, che ha rilasciato un’intervista a TMZ, spiegando che la Spears potrebbe non esibirsi ...

Non so se tornerà a cantare ... È finita l’era di Britney Spears? : Il manager di Britney Spears. fra le pagine di TMZ, afferma che la pop star potrebbe non esibirsi più di fronte ai suoi fan. Larry Rudolph avrebbe condiviso il preoccupante stato di salute dell’artista, dopo che una sentenza del tribunale avrebbe imposto alla Spears un periodo forzato di riabilitazione. "La mia cliente sta affrontando un periodo molto difficile. Non può essere esposta ai riflettori della stampa", rivela. "In questo ...

Britney Spears "forse non canterà mai più" : internata - "i farmaci non fanno più effetto" : Il manager di Britney Spears, Larry Rudolph, ha detto che la popstar potrebbe non esibirsi mai più dal vivo, in una nuova intervista con TMZ. "Sulla base delle informazioni che ho e di quello che tutti i professionisti che lavorano con lei hanno potuto conoscere, è chiaro per me che non dovrebbe tor

Britney Spears potrebbe non esibirsi più? Tutta la verità sulle dichiarazioni del manager tra bufale e clickbait : Britney Spears potrebbe non esibirsi più? clickbait e bufale varie oggi fanno emergere le dichiarazioni del manager di Britney Spears a proposito delle attuali condizioni di salute della cantante. Larry Rudolph, manager di Britney Spears ha dichiarato a TMZ che non intende far esibire l'artista fino a quando non avrò recupero la perfetta forma fisica. Le sue parole in merito sono state: "Non voglio che torni ad esibirsi fino a quando non sarà ...

Britney Spears potrebbe non esibirsi mai più : “I farmaci non le fanno effetto” : Britney Spears potrebbe non tornare a esibirsi. La cantante, amata da milioni di fan in tutto il mondo, è stata a lungo lontana dalle scene non solo per via della malattia del padre ma anche per il suo ricovero in un centro di igiene mentale. E adesso, la dichiarazione choc e che fa stare in pena i fan arriva dal suo manager Larry Rudolph che a Tmz ha detto: “Sulla base delle informazioni che ho e sulla base di quello di cui tutti i ...

"Britney Spears potrebbe non esibirsi più. I farmaci non le fanno più effetto" : Non c’è pace per Britney Spears. Dopo la malattia del padre e lo stop forzato per un ricovero in un centro d’igiene mentale, il manager della cantante afferma che potrebbe smettere di esibirsi dal vivo. Forse per sempre.Larry Rudolph, interpellato da Tmz, ha affermato: “Sulla base delle informazioni che ho e sulla base di quello di cui tutti i professionisti che lavorano con lei sono venuti a conoscenza, è ...