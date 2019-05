Brindisi | moglie e marito litigano | lei lo accoltella | arrestata

Brindisi - la moglie lo rimprovera per i suoi tradimenti - lui la riempe di botte : arrestato : I carabinieri della stazione di Erchie, in provincia di Brindisi, hanno eseguito ieri sera un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 41 anni, il quale è accusato di maltrattamenti in famiglia aggravati. Secondo quanto riferiscono i militari dell'Arma, il soggetto in questione vessava la consorte ormai da anni, la stessa aveva infatti scoperto che il marito intratteneva una relazione extraconiugale. Alla donna non ...

Maltempo Brindisi - marito e moglie intrappolati nel sottopassaggio allagato dalla pioggia : Una coppia di coniugi è rimasta intrappolata in un sottopassaggio a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, a causa di un violento e improvviso acquazzone. I carabinieri sono riusciti a salvarli e sono arrivati al pronto soccorso con un principio di ipotermia. Disagi in tutta la Puglia a causa del Maltempo.