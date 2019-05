Brexit Londra tra elezioni generali e referendum

Uk - “le bufale di Boris Johnson hanno fatto vincere la Brexit” : ex sindaco di Londra finisce in tribunale : Portato alla sbarra grazie a un crowdfunding per avere dichiarato insistentemente che il Regno Unito mandava ogni settimana 350milioni di sterline all’Unione europea. Una fake news che è stata determinante per la vittoria del referendum sulla Brexit. La vicenda che arriva in tribunale a Londra riguarda Boris Johnson, ex ministro degli Esteri britannico e capofila dei Brexiteers, che sarà convocato dai giudici con l’accusa di condotta ...

Londra - trionfa Brexit Party di Farage : 0.15 Alle Europee in Gran Breatagna, vince nettamente il partito della Brexit di Farage. Secondo le prime proiezioni, si attesta al 38%. A seguire i libdem filo-europei al 23%, crescono i Verdi che ottengono il 13%. Crollano i conservatori, intorno al 10%, storico record negativo. I laburisti sono al 9%.

"Per Londra e l'Ue la Brexit è inevitabile". L'ambasciatore Aragona - dopo la caduta della May - non vede altri scenari : Le dimissioni in lacrime di Theresa May, gli scenari politici che si aprono anche in ottica europea. Il terremoto politico nel Regno Unito. Con HuffPost ne parla un profondo conoscitore della realtà britannica: Giancarlo Aragona, a lungo Ambasciatore dell’Italia nel Regno Unito, già presidente dell’Istituto per gli Studi di Politica internazionale (Ispi).Ambasciatore Aragona, la premier Theresa May ha annunciato le sue ...

Brexit : Theresa May - la premier che ha tenuto in ostaggio Londra e l’Europa : Era la candidata eletta per «riportare unità» in un Partito conservatore sempre più frammentato. È riuscita a spaccare i Tories, il governo e l’Europa come (quasi) nessuno ha saputo fare finora...

Londra verso un secondo referendum sulla Brexit : Uscire dallo stallo a tutti i costi. E’ l’obiettivo del premier Theresa May. Il leader Tory è contrario ad un

Caos Brexit a Londra. Rottura del tavolo bipartisan - May verso le dimissioni : Non c’è pace a Londra. La Brexit agita la politica britannica e nessuna soluzione sembra all’orizzonte. La trattativa tra Theresa

Brexit - May sventola bandiera bianca : Londra parteciperà alle Europee : Un epilogo scontato che la Premier May ha provato, invano e fino all'ultimo di scongiurare. Senza successo . Ormai è ufficiale: il Regno Unito parteciperà il 23 maggio alle elezioni Europee, a ...

Brexit : Londra parteciperà alle elezioni europee - May getta la spugna : Con un voto che in qualche modo si trasformerà, sulla scena politica interna, in un sottoprodotto dagli sbocchi imprevedibili di quel referendum bis che il fronte filo-Ue britannico invoca da tempo; ...

Londra vota per le europee : Brexit dopo l’estate (forse) : Si allungano i tempi della Brexit. Il Regno Unito parteciperà quindi alle elezioni europee del 23 maggio “malauguratamente”. Lo ha

Poco tempo per un accordo sulla Brexit - Londra parteciperà alle elezioni europee : «C'è Poco tempo, non potrà essere raggiunto un accordo» è l'annuncio da Londra . Le elezioni si terranno a prescindere dall'esito della trattativa con la Ue

Londra rimarrà un hub finanziario anche dopo la Brexit : Lo studio esamina il modo in cui le istituzioni finanziarie potrebbero reagire ai due principali rischi che seguiranno la Brexit - incertezza politica e incertezza normativa - e affronta diversi modi ...

Londra rimarrà un hub finanziario anche dopo la Brexit : Tuttavia, alcune delle sue attività subiranno le conseguenze del clima d'incertezza politica e normativa dovuto al processo della Brexit. Si tratta di qualcosa a cui i parlamentari britannici ...

Londra. Libdem in campo per fermare la Brexit : La Scozia chiede un nuovo referendum indipendentista in caso di Brexit. Gli unionisti irlandesi si battono per l’unificazione tra Irlanda

Londra. La May impegnata ad attuare la Brexit : L’obiettivo si allontana ma rimane attuale. “attuare la Brexit è il mandato che mi è stato affidato ed è ciò