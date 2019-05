Boxe – Verso Scardina vs Goddi | le sensazioni di Salvatore Cherchi

sportfair

(Di venerdì 31 maggio 2019) Tutto pronto per la sfida del prossimo 28 giugno al Palalido-Allianz Cloud di Milano tra Danielee Alessandro: lediLe sfide tra pugili italiani hanno sempre appassionato il pubblico italiano, anche più dei combattimenti tra fuoriclasse stranieri con in palio il titolo mondiale. I fans dellacomprano il biglietto, guardano la televisione, discutono con passione quando combattono pugili nei quali si possono identificare come i pesi supermedi Danielee Alessandroche si affronteranno sulla distanza delle 10 riprese venerdì 28 giugno al Palalido-Allianz Cloud di Milano per il titolo internazionale IBF detenuto dache lo ha vinto lo scorso 8 marzo al Superstudio Più di Milano superando ai punti il finlandese Henri Kekalainen. Il 28 giugno, Daniele difenderà per la prima volta il titolo. Siache...

