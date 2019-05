Borse Ue ko dopo le minacce di nuovi dazi Usa al Messico A Piazza Affari Fca -4%

Borse - piazze Ue in lieve progresso dopo il voto che conferma maggioranza a partiti europeisti. Fca vola a +17% : Borse europee in lieve progresso dopo la chiusura delle urne con la conferma che le forze europeiste tradizionali restano maggioranza nel Parlamento Ue nonostante il boom dei sovranisti in Italia e Francia. A Piazza Affari in luce Fca, che a valle della proposta di fusione con Renault in avvio non riusciva a far prezzo e quando è entrata in contrattazione ha segnato un +17 per cento mentre la controllante Exor avanza del 10 per cento. In ...

Spread in lieve aumento dopo le elezioni europee. Borse verso l'apertura con il segno positivo : Leggero rialzo per lo Spread nel primo giorno dopo le elezioni europee. La differenza di rendimento tra Btp e Bund tedesco segna 270 punti contro i 267 della chiusura di venerdì 24 maggio. lieve rialzo per l’euro dopo che i dati sulle elezioni europee hanno escluso uno sfondamento del fronte sovranista, confermando. Sul mercato spot di Tokyo ma moneta unica europea avanza dello 0,22% a 1,1211 sul dollaro e dello 0,04% a 122,73 sullo ...

Borse nervose - a Piazza Affari corre Ubi dopo i conti. Spread in area 270 : Prevale il nervosismo sui mercati europei, quando persistono le tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti, che ieri hanno spinto Wall Street alla peggiore seduta da marzo scorso...

Borse europee chiudono in forte calo dopo Trump su dazi alla Cina : Chiusura in rosso per le Borse europee. Le nuove minacce del presidente Donald Trump di mettere dazi su 200 miliardi di dollari di prodotti cinesi da venerdì prossimo affossano i mercati. A Parigi il ...

Borse giù dopo le minacce di Trump sui dazi alla Cina : Donald Trump torna a mettere in dubbio i negoziati commerciali con la Cina e scuote le Borse con Wall Street che apre in forte calo, -1,6%,. 'Gli Stati Uniti - twitta il presidente - hanno perso per ...

In rosso Milano e le altre Borse europee. Nuove tensioni dopo Trump su aumento dazi USA a Cina : Giornata negativa per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso , assieme agli altri Eurolistini. Sui mercati del Vecchio Continente pesano i timori di uno stop alle trattative USA-Cina sul fronte ...

Borse e yuan a picco dopo minacce Trump su dazi alla Cina : Roma, 6 mag., askanews, - Borse asiatiche e valuta cinese a picco dopo che il presidente degli Stati Uniti con un tweet ha minacciato di aumentare entro la settimana dal 10% al 25% i dazi su circa 200 ...

Borse europee in profondo rosso dopo minacce Trump su dazi - Milano -1 - 95% : Le nuove minacce del presidente Donald Trump di mettere dazi su 200 miliardi di dollari di prodotti cinesi da venerdì prossimo affossano le Borse europee. A Parigi il Cac cede l'1,76% a 5.450,83 punti,...

Borse Cina crollano - dopo minaccia Trump : 5.57 Le Borse cinesi ampliano le perdite a pochi minuti dalla pausa di metà seduta delle contrattazioni: l'azionario di Shanghai, con la minaccia di Trump sui dazi al 25% sull'import di 200 miliardi di dollari di beni "made in China", crolla del 5,14%, a 2.9 20,25 punti, mentre quello di Shenzhen fa un tonfo del 5,67%, a quota 1.543,85, dopo un minimo intraday intorno a -6,2%.

Borse - quale scenario dopo il rally di inizio 2019? : Pur sposando una visione tutt'altro che pessimista sull'economia, non intravediamo forti rally degli indici azionari: i ritorni, ulteriori, dovrebbero mantenersi su livelli contenuti, rigorosamente a ...

Borse positive alla riapertura - lo spread cala a 255 punti dopo il rating di S&P : Gli investitori restano alla finestra per capire che vento tirerà sulla congiuntura economica globale, dopo i dati sul Pil americano che hanno mostrato una buona salute dell'economia ma con alcune ...

Borse poco mosse alla riapertura - lo spread cala a 255 punti dopo il rating di S&P : Gli investitori restano alla finestra per capire che vento tirerà sulla congiuntura economica globale, dopo i dati sul Pil americano che hanno mostrato una buona salute dell'economia ma con alcune ...

Borse - pausa a maggio dopo i forti rialzi? Ecco come è andata negli ultimi dieci anni : Le statistiche indicano che il periodo tra la primavera e l’estate è solitamente complicato per i mercati azionari perché tendono a prendersi una pausa dopo lo slancio della prima parte dell’anno. Andrà così anche quest’anno?...

Borse Asia-Pacifico caute ma positive dopo dati Pil Cina : Le statistiche hanno acceso la speranza che gli stimoli all'economia decisi dal governo di Beijing stiano dando i loro effetti sulla seconda economia mondiale.