BORSA ITALIANA OGGI Chiusura a -0 | 7% | Fca a -4 | 76% | 31 maggio 2019

ilsussidiario

(Di venerdì 31 maggio 2019)news. Piazza Affari chiude in rosso. Sul listino principale sale Juventus. Male invece Fca, Prysmian e Tenaris

renatobrunetta : Giornata nera per l’economia ITA ????, tra dati #Istat, aumento dello #spread, #Borsa in rosso e dichiarazioni del go… - luigieannadaude : RT @AndreaGoat7: @JuveFaCose Juve fa cose, diffondi questa notizia per favore? - JuveFaCose : RT @AndreaGoat7: @JuveFaCose Juve fa cose, diffondi questa notizia per favore? -