Bologna | quattro africani fermati con l' accusa di finanziare la Jjhad

Basket - Final Four Champions League 2019 : le quattro qualificate ai raggi X. La Virtus Bologna sogna il titolo : Andiamo ad analizzare le quattro squadre che da venerdì si contenderanno la Basketball Champions League. Nel fine settimana, infatti, ci saranno le Final Four di Anversa e sarà presenta anche una squadra italiana. Virtus Bologna: la Champions League per salvare la stagione. La Virtus Bologna attende con grande ansia questa Final Four, che è diventata ormai l’ultimo obiettivo per la squadra di Djordjevic. Bologna, infatti, si è concentrata ...

Gomorra 4 - episodio tre e quattro anticipazioni tra Napoli - Londra e Bologna : L’orizzonte di Napoli non è più sufficiente a contenere le ambizioni di Patrizia e Genny, nelle puntate 3 e 4 della quarta stagione di Gomorra ci si sposta dal capoluogo partenopeo fino a Londra, passando per Bologna. Nel dettaglio Patrizia (Cristiana Dell’Anna) si allontana da Napoli per recarsi a Bologna mentre vedremo Genny (Salvatore Esposito) arrivare a Londra, entrambi per gestire alcuni affari. I due nuovi episodi della serie ...