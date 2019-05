Boicottaggio alla recita | il bimbo canta Star Wars al posto della ninna nanna

vanityfair

(Di venerdì 31 maggio 2019) «Il lato oscuro è forte in lui!». Il commento di Mark Hamill, colui che interpreta da sempre Luke Skywalker, è stato immediato. Difficile non farlo sentendo la marcia imperiale dita a unadell’asilo e non per scelta degli insegnanti. Ilche la intona avrebbe dovutore Twinkle Twinkle Little, insomma Brilla stellina, una. Ha preferito far sapere che crede nel potereforza più che in quello dell’addormentamento. https://twitter.com/actuallyerin/status/1132680115144536064 Il video, postato da una parente del, ha avuto milioni di visualizzazioni. Erin Gibson ha scritto: «A volte, quando ho bisogno di ridere, penso al momento in cui il figlio di mio cugino hato la Marcia Imperiale aldi Twinkle Twinkle Little». Deve aver pensato lo stesso anche Mark Hamill ha ritwittato il post condividendolo con i suoi oltre 3 ...

