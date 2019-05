Black Widow | iniziate le riprese del film Marvel

ilgiornale

(Di venerdì 31 maggio 2019) Niccolò Sandroni Ilstand alone dellasu, con protagonista Scarlett Johansson, ha iniziato le. Ci sarà anche la Cosa dei Fantastici 4? Sonoledelinteramente dedicato a, da noi conosciuta come Vedova Nera, interpretata da Scarlett Johansson. La troupe e la stessa protagonista sono stati avvistati in Norvegia nella cittadina di Ørsta, anticipando quanto nei piani della produzione, intenzionata a partire a giugno negli studi inglesi Pinewood. Per quanto riguarda la posizione temporale del, visti gli eventi di Avengers: Endgame che riguardano, l’attore Sebastian Stan, che nell’universointerpreta il Soldato d’Inverno, ha fatto intendere che ilsarà ambientato dopo Captain America: Civil War ma avrà ovviamente un focus sulle origini di Natasha Romanoff. Nel cast vedremo anche ...

escapewithlwt : RT @stayawaymuggles: Non posso neanche iniziare ad esprimere quanto sia contenta per l’uscita di Black Widow. I MEAN ERA ORA AND I CAN’T W… - elena69686368 : RT @stayawaymuggles: Non posso neanche iniziare ad esprimere quanto sia contenta per l’uscita di Black Widow. I MEAN ERA ORA AND I CAN’T W… - peggycaarter : RT @nacaomarvelofc: Visual da Scarlett Johansson em 'Age of Ultron' comparando o visual dela no set de BLACK WIDOW. -