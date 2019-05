«Biancaneve» | un live-action con le musiche di «La La Land»

vanityfair

(Di venerdì 31 maggio 2019) 30 curiosità sul classico disneyano per antonomasia30 curiosità sul classico disneyano per antonomasia30 curiosità sul classico disneyano per antonomasia30 curiosità sul classico disneyano per antonomasia30 curiosità sul classico disneyano per antonomasia30 curiosità sul classico disneyano per antonomasia30 curiosità sul classico disneyano per antonomasia30 curiosità sul classico disneyano per antonomasia30 curiosità sul classico disneyano per antonomasia30 curiosità sul classico disneyano per antonomasia30 curiosità sul classico disneyano per antonomasia30 curiosità sul classico disneyano per antonomasia30 curiosità sul classico disneyano per antonomasia30 curiosità sul classico disneyano per antonomasia30 curiosità sul classico disneyano per antonomasia30 curiosità sul classico disneyano per antonomasia30 curiosità sul classico disneyano per antonomasia30 curiosità sul classico ...

comingsoonit : Non si conoscono ancora gli attori che interpreteranno la versione in carne e ossa dei personaggi della favola. Qua… - fcfandomsunite : Biancaneve: la Disney ha scelto Marc Webb per dirigere la versione in live-action >> -