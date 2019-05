Berlusconi non va in pensione | blinda Forza Italia e lancia frecciate alla signora

Silvio Berlusconi - "Giovanni Toti si condanna all'invisibilità"- Risposta glaciale : "Cosa non capisce" : "Se Giovanni Toti esce da Forza Italia, si condanna all'invisibilità". Silvio Berlusconi fuori dai denti: parlando coi giornalisti, il Cav affronta di petto il tema del governatore della Liguria che ha annunciato l'intenzione di unirsi a Giorgia Meloni e fondare un nuovo progetto politico "sovranist

Silvio Berlusconi tira le orecchie a Matteo Salvini : “Non battere i pugni in Europa” : Silvio Berlusconi tira le orecchie a Matteo Salvini e dispensa consigli al leader della Lega “La lettera è un fatto automatico, non c’è nessuna decisione”. Lo dice Silvio Berlusconi, dopo il vertice del Ppe a Bruxelles a proposito della lettera che la Commissione Ue starebbe per inviare al governo italiano per eccesso di debito. Fa … Continue reading Silvio Berlusconi tira le orecchie a Matteo Salvini: “Non battere ...

Silvio Berlusconi rompe il silenzio dopo le Europee : ringrazia gli elettori - cannonata a Giovanni Toti : Un risultato tutt'altro che esaltante, per Forza Italia, che alle elezioni Europee prende l'8,78 per cento. Poco, troppo poco. Certo, gli azzurri non spariscono ma il consenso continua a calare a velocità-record. Nel corso della giornata le durissime accuse di Giovanni Toti alla classe dirigente del

Silvio Berlusconi - Marco Travaglio non rispetta le sentenze : l'ultima vergogna contro il Cav : Non è ora di finirla? Non vi ha ancora stancato il giochino? Pare di no. Ancora ieri, in prima pagina del Fatto quotidiano, Berlusconi viene dichiarato «impresentabile». I giudici, in base al codice, hanno deciso la riabilitazione del Cavaliere un anno fa? Non importa. Gli appiccicano addosso una pa

Accordi&Disaccordi (Nove) - Travaglio : “Lega partito nuovo? Salvini non può tornare con Berlusconi per la quarta volta” : “Per accreditare questa leggenda della Lega partito nuovo e del rinnovamento, Salvini non può tornare con Berlusconi per la quarta volta”. Il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio, ospite dell’ultima puntata di “Accordi&Disaccordi”, il talk condotto su Nove da Andrea Scanzi e Luca Sommi, riflette su quella parte di Lega nostalgica che – dice Sommi – “vuole tornare da ...

Berlusconi : "Mi farò da parte". Lancia Tajani premier - ma poi dice che non ha trovato un successore : A Salvini è mancato “l’equilibrio e, in qualche caso, il buonsenso”. E’ il giudizio espresso da Silvio Berlusconi in un colloquio con la Stampa, tanto che come premier gli preferirebbe Antonio Tajani che “da presidente del Parlamento Ue, si è fatto apprezzare da tutti i capi di governo, anche della sinistra, e cambierebbe il nostro rapporto con l’Europa da così a così”.A ...

Berlusconi contro il M5s : “Sono comunisti veri - da strada. Non come quelli del Pd - che sono comunisti da salotto” : “Salvini dice di essere un uomo di parola e che manterrà il contratto, ma secondo me sono tattiche e chiacchiere elettorali”. Da Torino, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, torna ad attaccare Matteo Salvini e i suoi alleati sovranisti: “Sovranismo vuole dire ritornare alle nazioni del secolo scorso che hanno portato due guerre mondiali e milioni di morti” dichiara Berlusconi che oggi ha incontrato i commercianti nel centro del ...

Berlusconi : "Nuove elezioni a settembre - governo mente per non rispondere ai problemi" : Nuove elezioni a settembre: è quello che auspica Silvio Berlusconi, in caso di crisi di governo. L'ex premier e leader di Forza Italia, che sarà capolista ovunque per queste elezioni europee, spiega: "Molti dei miei però mi dicono che i 5 Stelle non vogliono andare a casa per poter continuare a prendere lo stipendio da parlamentare". Berlusconi: 'Oggi situazione peggiore al 1994, magistratura ...

Europee - Giorgetti : “Così non si può andare avanti”. Di Maio : “Lega vuole tornare con Berlusconi” : Il sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti lancia un monito agli alleati: "Così non si può andare avanti. È chiaro che se arriva un plebiscito Salvini avrà un ruolo maggiore in Italia come in Europa". Luigi Di Maio: "Ci minaccia perché una parte di Lega nostalgica di tornare con Berlusconi".Continua a leggere

Berlusconi : “Salvini non ha mai lavorato - è un politico di professione. Iniziò come comunista padano in consiglio comunale” : Si dice pronto a rimettere insieme il centrodestra contro questo governo che lo fa “impazzire”. Perché è “naturale” che Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia stiano insieme, anche se Matteo Salvini è un “politico di professione” e “non ha mai lavorato”. Silvio Berlusconi prova a ritagliarsi spazio a pochi giorni dalle Europee in una tornata elettorale importante per il suo partito e anche a ...

Berlusconi : "Salvini come Di Maio Politico che non ha mai lavorato" : "Conosco Salvini da qualche anno, quasi una decina, da quando e' subentrato a Bossi. E' un Politico di professione, di mestiere. Si e' presentato la prima volta come comunista padano in Consiglio comunale, poi e' stato eletto in Ue ma non ha mai lavorato. Ha fatto... Segui su affaritaliani.it

Berlusconi : «Non riesco più a guardare le partite del Milan» : «Il calcio di oggi non mi appassiona più, c’è troppo agonismo, troppa violenza, troppi stranieri dai nomi impronunciabili, troppe barbe incolte, troppi orecchini e troppi tatuaggi…». E’ quanto affermato dall’ex presidente del Milan, oggi patron del Monza, Silvio Berlusconi, intervistato da Corriere Tv. Berlusconi è poi tornato a criticare il modo in cui l’attuale allenatore rossonero, Gennaro […] L'articolo ...

Berlusconi-Floris - scintille a Di Martedì : 'Non accetto che mi interrompa' (VIDEO) : Sono passati ormai più di vent'anni da quando Silvio Berlusconi ha scelto di entrare in politica. L'imprenditore milanese, per molti versi, ha rivoluzionato il modo di comunicare dei politici, grazie alla sua capacità di trovare consenso attraverso le sue partecipazioni a trasmissioni televisive. Memorabili, ad esempio, i confronti con Travaglio, ma anche alcuni "uno contro uno" con Romano Prodi. A più di ottant'anni, adesso, riprova a ...

Silvio Berlusconi - coltellata a Giorgia Meloni da Bruno Vespa : "Non votatela - cosa rischia l'Italia" : Silvio Berlusconi attacca in diretta da Bruno Vespa a Porta a porta su Raiuno l'alleata Giorgia Meloni: "Vuole mettere in risalto il suo partito perché teme di non poter arrivare il 4 per cento. Mi ha sorpreso questo atteggiamento della Meloni che si spiega solo con una grande paura, perché sa bene