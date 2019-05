Belve Nove Mara Carfagna | “Forza Italia? Il partito non esiste Berlusconi è ancora il

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2019) “Oggi nonunun’organizzazione territoriale. Nonun’organizzazione a livello nazionale, quindi un coordinamento in grado di affiancare il presidentenell’elaborazione della linea politica, nella gestione delle alleanze, nella scelta, anche, per esempio, dei candidati”. A pochi giorni dai risultati delle elezioni europee, la vice presidente della Camera, prima ospite di “”, il ciclo di interviste condotte da Francesca Fagnani, in onda suvenerdì 31 maggio alle 22.45 analizza la situazione di Forzache alle Europee ha preso l’8,8% dei voti, superata dalla Lega al 34,3%, ma davanti al 6,4% di Fratelli d’. “Ma chi decide? Per esempio: ‘Laè fuori dalle Europee e non la candidiamo’. Chi l’ha deciso?”, domanda la giornalista. L’ex ministra delle Pari ...

Simo07827689 : RT @iloft: 'Le intercettazioni inesistenti tra me e Berlusconi? Costruite ad arte per distruggermi da chi aveva allora forti legami in Arge… - CasaPoeta : RT @iloft: 'Le intercettazioni inesistenti tra me e Berlusconi? Costruite ad arte per distruggermi da chi aveva allora forti legami in Arge… - francescafagnan : RT @iloft: 'Le intercettazioni inesistenti tra me e Berlusconi? Costruite ad arte per distruggermi da chi aveva allora forti legami in Arge… -