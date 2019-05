Beautiful | anticipazioni USA | THOMAS scopre che la figlia di Hope è viva?

tvsoap

(Di venerdì 31 maggio 2019) Nelle puntate americane di, la storyline sullo scambio di culla costruita attorno a Beth Spencer, ladi Liam eche tutti ritengono essere nata morta (mentre è Phoebe Forrester, la bimba adottata da Steffy), sembra essere entrata in un ciclo molto particolare: a settimane in cui le persone che già conoscono la verità valutano se continuare o meno a mantenere il segreto, se ne alternano altre in cui qualcun altrotutto e, per un motivo o per un altro, sceglie di tacere! E così, dopo Flo Fulton (la ragazza spacciatasi per madre biologica di Beth / Phoebe durante l’adozione), Zoe Buckingham (il cui genitore, Reese, ha effettuato lo scambio), Shauna Fulton (madre di Flo, concepita durante una breve frequentazione con Storm Logan), il prossimo a capire come stanno le cose sarà Xander Avant. Vi abbiamo già riportato come il cugino di Maya apprenderà la verità ...

Marylena_88 : RT @ReignOfTheSerie: L’angolo della soap – Anticipazioni Beautiful: ecco cosa succederà questa estate! *KlausMary* #beautiful #anticipazion… - GogoMagazineIT : #Beautiful, anticipazioni: Katie e Thorne contro Bill per la custodia di Will #twittamibeautiful #canale5 #soapopera #televisione - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni 3 – 7 giugno: Hope e Liam sposi, il gesto di Taylor per impedire le nozze -