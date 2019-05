Beach Volley – Nel weekend a Bibione il Campionato Italiano per società

Beach Volley - World Tour 2019 Nantong. Sconfitta con le cubane per Zuccarelli/Traballi. Ora sfida alle padrone di casa per agguantare gli ottavi : Niente da fare per Agata Zuccarelli e Gaia Traballi contro le cubane Mailen Deliz Tamayo e Leila Martinez. Una coppia abituata a vincere, quella cubana, che si affaccia di tanto in tanto nel World Tour ottenendo risultati di rilievo (a questi livelli, 1 e 2 stelle) ma che quest’anno si è aggiudicata un poker di successi (su quattro tornei disputati) nel circuito Norceca. Anche nella semifinale del girone del 2 stelle di Nantong le ...

Beach Volley - World Tour 2019 Ostrava. Che battaglie al primo turno! Walsh Jennings vince il derby con Ross : Subito spettacolo a Ostrava per il torneo 4 stelle del World Tour: sono le prove generali, assieme a Varsavia, del Campionato Mondiale e si preannuncia una seconda parte di torneo incertissima, senza purtroppo coppie italiane al via dopo l’eliminazione nelle qualificazioni di Ranghieri/Caminati. In campo maschile non perdono un colpo Mol/Sorum che regalano emozioni contro Breuwer/Meeuwsen spuntandola 28-26 nel tie break, quasi un record. ...

Beach Volley - World Tour 2019 Nantong. Puccinelli/Barboni : passo avanti nelle qualificazioni ma con Hasegawa/Futami è dura : Primo turno delle qualificazioni superato per Arianna Barboni e Claudia Puccinelli nel torneo 2 stelle di Nantong in Cina ma la strada che porta al primo main draw per la coppia azzurra è dura perchè le avversarie nella sfida decisiva per l’accesso al tabellone principale sono le solide giapponesi Hasegawa/Futami che hanno superato con un bye il primo turno. La coppia italiana nel primo turno delle qualificazioni ha sconfitto con un secco ...

Beach Volley - World Tour Ostrava 2019 : Ranghieri/Caminati subito fuori nelle qualificazioni in Repubblica Ceca : Prosegue la stagione in altalena di Marco Caminati ed Alex Ranghieri che salutano subito, al primo turno delle qualificazioni, il sogno di poter entrare nel tabellone principale del 4 stelle di Ostrava. Un duro colpo nella marcia di avvicinamento all’appuntamento mondiale per la coppia italiana, che arrivava dal rassicurante secondo posto di Aydin due settimane fa, ma che si è fermata davanti ai lituani Rumsevicius/Kadzailis, vittoriosi ...

Beach Volley World Tour 2019. A Oslo una nuova tappa del World Tour. A Boracay festeggiano Thailandia e Giappone : Oslo. Il World Tour torna in Norvegia, anche in onore dei vichinghi terribili Mol e Sorum che stanno dominando il World Tour con sette vittorie negli ultimi undici mesi del circuito mondiale. Dal 29 agosto all’1 settembre la capitale norvegese ospiterà un torneo 1 stella riservato agli uomini e per qualche coppia di punta (magari proprio per Mol/Sorum) potrebbe essere l’occasione giusta per preparare al meglio l’appuntamento ...

Beach Volley - World Tour 2019 Ostrava e Nantong. Italia ancora ai minimi termini in attesa dei rientri eccellenti : E’ un’Italia ancora ridotta ai minimi termini quella che si appresta ad affrontare i due tornei in programma da domani a Ostrava in Repubblica Ceca e a Nantong in Cina. Dopo la rinuncia di Lupo/Nicolai (Lupo ha ripreso ad allenarsi a pieno regime ma la coppia azzurra non è al meglio e farà il suo rientro nel circuito a Varsavia tra due settimane) e quella già risaputa di Menegatti/Orsi Toth (anche loro attese al rientro in Polonia), ...

Beach Volley - World Tour 2019 Jinjiang. L’infinita Kerri Walsh Jennings sente profumo di Olimpiadi e torna a vincere. Mol/Sorum imbattibili : Il torneo degli invincibili. Kerri Walsh Jennings lo è stato per tanto tempo ai Giochi Olimpici e ora, alla soglia dei 40 anni, torna a sognare in grande, magari al suo quinto podio a Cinque Cerchi consecutivo, risalendo, a due anni e otto mesi di distanza dall’ultima volta, sul gradino più alto del podio di un torneo del World Tour, il 4 stelle di Jinjiang in Cina. E’ questa la vera notizia del giorno perchè le vittorie dei ...

Beach Volley - World Tour 2019/2020. Tre nuovi appuntamenti ad agosto e novembre : Il calendario del World Tour si arricchisce di altri tre appuntamenti, due dei quali in Europa e altrettanti nella prossima stagione (anche se sono programmati per il 2019 ma la stagione in corso si chiude con le finali di Roma a settembre). In questa stagione è fissato il torneo di Budapest, il secondo appuntamento della storia in Ungheria per il World Tour dopo il torneo di Sjofok dello scorso anno. Si tratta di un torneo 1 stella, organizzato ...

Beach Volley - World Tour 2019 Jinjiang. Nono posto per Rossi/Carambula ma che battaglia con i russi! : Si ferma ancora davanti ai russi Stoyanovskiy/Krasilnikov la corsa di Enrico Rossi e Adrian Carambula nel 4 stelle di Jinjiang in Cina, come a Xiamen ma stavolta negli ottavi di finale al termine di una sfida bella e tiratissima che ha premiato la coppia russa, poi travolta dai brasiliani Evandro/Bruno Schmidt anche a causa della fatica accumulata contro gli azzurri. Il 2-0 finale è bugiardo perché Rossi e Carambula hanno giocato alla pari con i ...

Beach Volley - World Tour 2019 Jinjiang. Rossi/Carambula negli ottavi ma ora c’è da scalare la “montagna russa” : Due vittorie per Rossi/Carambula che significano ottavi di finale, una sconfitta a testa alta per Abbiati e Andreatta che significa 25mo posto. Questa la sintesi della giornata azzurra al torneo 4 stelle di Jingjing in Cina. La coppia composta da Enrico Rossi e Adrian Carambula, dopo la sconfitta di ieri in semifinale contro i tedeschi Bergman/Harms, non ha incontrato troppa resistenza nella finale che valeva il terzo posto nel girone e ...

Quattordici volte Beach Volley per tutti - appuntamento a Soverato : All’insegna dello sport e del sociale, si rinnova in Calabria l’appuntamento che apre la stagione estiva della pallavolo in spiaggia:

Beach Volley - World Tour 2019 Jinjiang. Doppia sconfitta azzurra : Rossi/Carambula e Abbiati/Andreatta domani a caccia dei sedicesimi : Inizia con una Doppia sconfitta, tutt’altro che imprevedibile, l’avventura nel torneo 4 stelle di Jinjiang, in Cina, per le due coppie azzurre inserite nel tabellone principale. Un pizzico di delusione è una prestazione sotto tono per Rossi e Carambula che avrebbero potuto disputare la finale del girone contro i numeri uno del ranking mondiale, i norvegesi Mol/Sorum che hanno vinto l’altra semifinale. Invece la coppia azzurra si è arresa con il ...

Beach Volley - World Tour 2019. Jinjiang. Sconfitta per Zuccarelli/Traballi : niente azzurre in tabellone principale : La Cina stavolta non è dolce con Agata Zuccarelli e Gaia Traballi che, dopo aver compiuto una piccola impresa battendo al primo turno delle qualificazioni del 4 stelle di Jinjiang le spagnole Soria/Carro, sono costrette ad alzare bandiera bianca (0-2) contro la coppia numero 2 del movimento iberico, composta da Amaranta Navarro e Lobato. Rispetto alla sfida della notte italiana, le azzurre subiscono troppo il servizio della coppia spagnola che ...

Beachn volley - World Tour 2019 Jinjiang. Zuccarelli/Traballi - che riscatto ma per il main draw è dura. Out Barboni/Puccinelli : Dopo una brutta sconfitta arriva spesso una bella vittoria per chi ha capacità, determinazione e talento. Agata Zuccarelli e Gaia Traballi si riscattano immediatamente dopo la brutta sconfitta contro le canadesi in Turchia e, nel primo turno del 4 Stelle di Jinjiang, ottengono un successo di prestigio (2-0), da sfavorite, contro le spagnole Soria/Carro, coppia capace di vincere i Giochi del Mediterraneo in casa, salire due volte sul secondo ...