ilsole24ore

(Di venerdì 31 maggio 2019) Ilo, dice il governatore, è quello della «espansione recessiva» evocato dall’ex chief economist dell’Fmi, Olivier Blanchard: manovre in deficit i cui impulsi alla crescita vengono annullati dall’aumento dei costi di finanziamento per lo Stato, le famiglie e le imprese...

NemNemecsek : Bankitalia, il monito di Visco:?più rischi che benefici da una manovra espansiva in deficit - marioricciard18 : RT @formichenews: Il governo ha sbagliato bersaglio, il vero nemico è lo spread non l’Europa. Il monito di #Visco. La relazione annuale del… - gianluzappo : RT @formichenews: Il governo ha sbagliato bersaglio, il vero nemico è lo spread non l’Europa. Il monito di #Visco. La relazione annuale del… -