optimaitalia

(Di venerdì 31 maggio 2019) Donaldnonintenzione di fermarsi al ban USA di, ma sarebbe nei suoi piani limitare il produttore cinesein UK. Come riportato da 'central.com', il Presidente degli Stati Uniti ha in programma di far sapere ai britannici che Washington potrebbe porre dei paletti al programma di condivisione dell'intelligence con il Regno Unito nel caso in cui il governo UK permettesse all'OEM cinese di costruire parte della propria rete 5G.ha in programma un soggiorno nel Regno Unito di tre giorni nel mese di giugno (ci teniamo a precisare che questo è quanto trapela da voci di corridoio, e che potrebbesemplicemente trattarsi di indiscrezioni infondate;se sono diverse le testate importanti ad essersi esposte sulla vicenda, che sembra provenire da fonti attendibili) nei giorni precedenti alle dimissioni del primo ministro britannico Theresa May. ...

OptiMagazine : Ban #Huawei anche in UK? Trump avrebbe queste intenzioni - OptiMagazine : La migliore notizia dopo il ban per Huawei Mate 20 Pro: aggiornamento Android Q più vicino - CriptovaluteITA : @Giovanni_Diraco ni. in realtà del ban di huawei, samsung e apple se ne sarebbero dovute avvantaggiare. poi il ban… -