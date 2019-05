Bambini | la musica sviluppa il cervello dei prematuri a rischio disordini neuropsicologici

scienze.fanpage

(Di venerdì 31 maggio 2019) Gli scienziati sono riusciti ad attivare e far crescere ilnon del tuttoto dei neonati. Per riuscirci si sono serviti di unaspeciale composta con strumenti stimolanti per ildei neonati. Vediamo insieme gli effetti dellasulnonto dei

teatrolafenice : ?? Oggi è il terzo giorno di omaggio a Richard Wagner attraverso il progetto dedicato tutto ai bambini sul suo 'Anel… - rosatea960 : RT @galileoedit: La musicoterapia aiuta il recupero cerebrale dei #neonati prematuri - Galileo #bambini #Medicina #musica - asslipadusa : Musica e bambini: ecco perché è fondamentale iniziare presto -