Bambini in Viaggio | i consigli per la sicurezza di Fondazione Ania e Bambino Gesù

Bambini in viaggio : i consigli per prevenire gli incidenti e usare in modo corretto cinture e seggiolini : ‘Mai più Bambini vittime della strada’: è l’impegno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e della Fondazione ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), insieme per promuovere sicurezza e prevenzione assicurando cura e salute dei Bambini. Da questa collaborazione è nato il nuovo numero del magazine digitale ‘A scuola di salute’, interamente dedicato alla sicurezza in auto dei Bambini, tema che riguarda tutte le famiglie italiane. ...

Alan Kurdi - Salvini : "Donne e Bambini si rifiutano di sbarcare. Buon viaggio per Berlino" : Aggiornamento ore 17:18 - Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha fatto sapere che, nonostante a due bambini con le rispettive madri presenti a bordo della Alan Kurdi fosse stato concesso di sbarcare, si sono rifiutati di scendere, molto probabilmente per non essere separati dagli altri. Il Viminale aveva autorizzato lo sbarco di due bambini di uno e sei anni, delle loro madri e di una donna incinta. Salvini ha detto:"Donne ...