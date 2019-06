Baby K si candida ancora a tormentone estivo con “Playa”

domanipress

(Di venerdì 31 maggio 2019) Da venerdì 31 maggio in radio e in digitale, il nuovo singolo diK che farà da playlist all’estate 2019 travolgendo tutti con il suo sound caraibico., prodotto da Zef, siad essere la nuova hit che dominerà l’estate come successo per “Roma-Bangkok” (9 dischi di platino), “Voglio ballare con te” (4 dischi di platino) e “Da zero a cento” (3 dischi di platino).K ha all’attivo 17 dischi di platino e 2 dischi d’oro ed è la prima artista italiana ad avere più di 1 milione di iscritti su YouTube con oltre735 milioni di views.

