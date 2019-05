Australia | riconoscimento facciale nelle università per individuare gli imbroglioni

meteoweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2019) Inla lotta agliutilizza la tecnologia del, alcuneinfatti stanno sperimentando con successo la tecnologia pergli studenti che pagano dei sostituti per sostenere i loro esami. Sono due le compagnie di tecnologia dell’informazione, NECe Genix Ventures, che hanno sviluppato e introdotto il software che crea profili biometrici degli studenti e li confronta con foto prese durante gli esami. L’obiettivo verificare le loro identità e monitorarli a mezzo webcam per assicurare che non vi siano sostituzioni di persona. “E’ spesso difficile per gli esaminatori distinguere fra gli studenti guardando la foto di un documento e sapere se la persona che siede di fronte è la stessa“, spiega il Ceo di Genix Ventures, Steve Godinho, al Sydney Morning Herald. “Uno studente può aver fatto ...

SkyTG24 : Australia, riconoscimento facciale entra nelle aule delle università - N1Notizie : RT @SkyTG24: Australia, riconoscimento facciale entra nelle aule delle università - crispadafora : RT @SkyTG24: Australia, riconoscimento facciale entra nelle aule delle università -