Atalanta | le rivelazioni di Gasperini | “a Roma avrei fatto un buon lavoro Mercato? Non

(Di venerdì 31 maggio 2019) L’allenatore dell’ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a rimanere, soffermandosi anche sul prossimo“Non avevo bisogno di una big. Per società, squadra e tifo, io sono già in una big. Difficile trovare una proprietà appassionata e generosa come quella dei Percassi. Non potevo lasciare l’e la sua gente prima della Champions“. Mauro Locatelli/Laresse Gian Pieroha annunciato senza remore la sua volontà di rimanere in nerazzurro nel corso di una intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Il tecnico nerazzurro non ha nascosto l’interesse della, sottolineando però i motivi che lo hanno spinto a scegliere di nuovo l’: “credo si potesse fare un. Di sicuroguadagnato di più. Ho preso tempo. A tutti i club che mi hanno contattato, anche dall’estero, ho ...

