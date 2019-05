Asus annuncia la collaborazione con Google Coral

eurogamer

(Di venerdì 31 maggio 2019) In occasione del Computex 2019,la partnership con, la piattaforma didedicata alla creazione di dispositivi intelligenti che sfruttano l'IA locale.Come possiamo apprendere dal comunicato ufficiale, lacoinvolgerà la nuova business unitAIoT ed il teame sarà volta alla creazione di soluzioni di IA per dispositivi indirizzati sia ad applicazioni end user che aziendali. I primi prodottiti sono Tinker Edge T e l'CR1S-CM-A, presentati entrambi in occasione del Computex. Tinker Edge T è un kit di sviluppo di intelligenza artificiale, progettato per essere utilizzato facilmente da sviluppatori e studenti, che consente di realizzare progetti basati su IA come dispositivi smart-home, videocamere, emulatori di videogiochi e server multimediali. Leggi altro...

