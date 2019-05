Asteroide potenzialmente pericoloso e la sua luna sfrecciano vicino alla Terra | sono

Asteroide vicino alla Terra nel weekend - la NASA : 'È potenzialmente pericoloso' : Nel fine settimana, precisamente domenica 26 maggio alle ore 1:05, un Asteroide accompagnato dalla sua luna spazierà nelle vicinanze del pianeta Terra. Il corpo solido sarà di grandi dimensioni, per l'esattezza largo 1,5 km, mentre la sua luna sarà di 0,5 chilometri. La NASA considerata l'Asteroide 1999 KW4 come "potenzialmente pericoloso" e sarà dunque necessario tenerlo sotto controllo. Per gli scienziati non dovrebbe esserci nessun rischio ...