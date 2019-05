Ascolti TV | Social Auditel 30 maggio 2019 | The Voice super social anche di giovedì con

spettacoloitaliano

(Di venerdì 31 maggio 2019)30: Thevince la battagliacontro All Together Now, Piazza Pulitaa Dritto e Rovescio nei trending topics Doppio appuntamento per Theof Italy e doppia vittorianelsera. Il talent condotto da Simona Ventura ha registrato al termine della messa in onda +8.500 Tweet con l’hashtag ufficiale #TVOI. Sommando le tendenze (The+21.976; Brenda +19.863; Morgan +48.400; Da Vinci +5.334; Miriam + 14.000; Arisa + 13.373 Tweet) si ottiene una cifra intorno ai +131.446 Tweet. Su Canale 5 sono stati scritti +3.628 Tweet con l’hashtag ufficiale di All Together Now. Nel duello politico, vince Piazza Pulita con +4.800 Tweet contro i +4.016 Tweet di Dritto e ...

annandrea99 : RT @letterstohaz: PER TUTTE QUELLE CHE: “Ma dove credono di andare Tish e Alberto” “Ma chi vuoi che li ascolti” “Un lirico” “Una che non sa… - lifsworld : RT @letterstohaz: PER TUTTE QUELLE CHE: “Ma dove credono di andare Tish e Alberto” “Ma chi vuoi che li ascolti” “Un lirico” “Una che non sa… - nico_lai93 : RT @LiveNoneladUrso: Carichi per la puntata di stasera? Noi di Live #noneladurso siamo pronti per un altro record di ascolti! -