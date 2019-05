Ascolti TV | Giovedì 31 maggio 2019

Ascolti TV | Social Auditel 30 maggio 2019 : The Voice super social anche di giovedì con oltre 120.000 Tweet : social Auditel 30 maggio 2019: The Voice vince la battaglia social contro All Together Now, Piazza Pulita supera Dritto e Rovescio nei trending topics Doppio appuntamento per The Voice of Italy e doppia vittoria anche nel giovedì sera. Il talent condotto da Simona Ventura ha registrato al termine della messa ...

Ascolti TV | Giovedì 23 maggio 2019. Montalbano 22.9% - All Together Now 15.3% : Luca Zingaretti e Sonia Bergamasco Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Piramide di Fango ha conquistato 5.039.000 spettatori pari al 22.9% di share. Su Canale 5 All Together Now ha raccolto davanti al video 2.759.000 spettatori pari al 15.3% di share (All Together Now After Show 1.264.000 – 17.7%). Su Rai2 Passengers ha interessato 1.309.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Italia 1 King Arthur – Il Potere della Spada ...

Ascolti tv giovedì 23 maggio 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il Commissario Montalbano - La piramide di fango ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film Passengers ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Fai bei sogni ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 All Togheter Now, seconda puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film King Arthur: il potere della spada ha registrato .000 ...

Ascolti TV USA giovedì 16 maggio : il finale di The Big Bang Theory fa crescere CBS e butta giù gli altri : Ascolti tv USA giovedì 16 maggioAscolti tv USA giovedì 16 maggio – Serata di finali di stagione/serie, con The Big Bang Theory che porta in tv parte dei suoi fan e frena i finali di stagione di Grey’s Anatomy, Station 19, Brooklyn Nine-Nine e Superstore.Iniziamo proprio da CBS che dice addio a una delle comedy più viste della tv americana. The Big Bang Theory con il suo finale da un’ora ha registrato un 3.1 di rating e 18 ...

Ascolti TV | Giovedì 16 maggio 2019. Montalbano 22.2% - All Together Now parte dal 17.8%. Del Debbio 4.8% - Formigli 5.7% : All Together Now Nella serata di ieri, Giovedì 16 maggio 2019, su Rai1 la fiction in replica Il Commissario Montalbano – L’età del dubbio ha conquistato 4.974.000 spettatori pari al 22.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.39 alle 0.42 – la prima puntata di All Together Now ha raccolto davanti al video 3.190.000 spettatori pari al 17.8% di share (After Show di 6 minuti: 1.047.000 – 16%). Su Rai2 il film Trespass ha interessato ...

Ascolti Tv Giovedì 16 maggio - Montalbano 22.2% contro l’esordio di All Together Now 17.8% : Ascolti Tv Giovedì 16 maggio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Il Commissario Montalbano – Rai 1 – milioni e 22.2%All Together Now – Canale 5 – 3.19 milioni e 17.8%Trespass – Rai 2 – milioni e %Escobar – Rai 3 – milioni e %X-Men giorni di un futuro passato – Italia 1 – milioni e %Piazzapulita – La7 – mila e %Diritto e Rovescio – Rete 4 – mila ...

Ascolti TV USA giovedì 9 maggio : cala il TGIT senza il crossover - stabile TBBT : Ascolti tv USA giovedì 9 maggio Ascolti tv USA giovedì 9 maggio – Una serata per certi versi diversa per le serie in onda, ma normale se si guarda ai numeri. In pieno periodo Sweeps NBC ha messo in pausa la comedy A.P. Bio e al suo posto è andato in onda un altro episodio di Superstore (ma la media del canale cresce solo di un decimo). Il primo ha registrato uno 0.8 di rating (-0.1) con 3 milioni di spettatori, il secondo uno 0.7 di ...

Ascolti TV | Giovedì 9 maggio 2019. Mentre ero Via chiude al 23% - la Carrà al 3.5% : Mentre ero Via - Stefania Rocca Su Rai1 l’ultima puntata di Mentre ero Via ha conquistato 5.339.000 spettatori pari al 23% di share. Su Canale 5 San Andreas ha raccolto davanti al video 2.077.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 Il Mostro ha interessato 1.364.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 Colorado ha catturato l’attenzione di 1.323.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 A Raccontare comincia tu ha raccolto ...