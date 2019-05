Ascolti TV | Giovedì 31 maggio 2019 Vince Il Giudice Meschino 22 4% | All Together Now

Ascolti tv giovedì 30 maggio 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il film tv Il giudice meschino ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 The Voice of Italy, semifinale, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Cittadella - Verona, finale di andata dei PlayOff di Serie B, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 All Togheter Now, seconda puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Lethal Weapon, in prima tv, ha ...

Ascolti TV | Giovedì 31 maggio 2019 : Michelle Hunziker Nella serata di ieri, Giovedì 31 maggio 2019, su Rai1 la fiction in replica Il Giudice Meschino ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la terza puntata di All Together Now ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 la semifinale di The Voice ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Lethal Weapon ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 il playoff di ...

Ascolti TV | Social Auditel 30 maggio 2019 : The Voice super social anche di giovedì con oltre 120.000 Tweet : social Auditel 30 maggio 2019: The Voice vince la battaglia social contro All Together Now, Piazza Pulita supera Dritto e Rovescio nei trending topics Doppio appuntamento per The Voice of Italy e doppia vittoria anche nel giovedì sera. Il talent condotto da Simona Ventura ha registrato al termine della messa ...

Ascolti TV | Giovedì 23 maggio 2019. Montalbano 22.9% - All Together Now 15.3% : Luca Zingaretti e Sonia Bergamasco Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Piramide di Fango ha conquistato 5.039.000 spettatori pari al 22.9% di share. Su Canale 5 All Together Now ha raccolto davanti al video 2.759.000 spettatori pari al 15.3% di share (All Together Now After Show 1.264.000 – 17.7%). Su Rai2 Passengers ha interessato 1.309.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Italia 1 King Arthur – Il Potere della Spada ...

Ascolti TV | Giovedì 16 maggio 2019. Montalbano 22.2% - All Together Now parte dal 17.8%. Del Debbio 4.8% - Formigli 5.7% : All Together Now Nella serata di ieri, Giovedì 16 maggio 2019, su Rai1 la fiction in replica Il Commissario Montalbano – L’età del dubbio ha conquistato 4.974.000 spettatori pari al 22.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.39 alle 0.42 – la prima puntata di All Together Now ha raccolto davanti al video 3.190.000 spettatori pari al 17.8% di share (After Show di 6 minuti: 1.047.000 – 16%). Su Rai2 il film Trespass ha interessato ...

