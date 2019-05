Ascolti All Together Now | The Voice | Michelle Hunziker cala al 13%

lanostratv

(Di venerdì 31 maggio 2019) AllNow,di ieri:ancora. Vince Rai1 in replica È andata in onda ieri sera, giovedì 30 maggio, una nuova puntata di AllNow, il programma musicale di Canale5 condotto dae con la partecipazione di J-Ax come Direttore del muro umano formato da 100 persone. Per il programma, questi sono stati gli: 2.398.000 telespettatori e il 13.86% di share. Il programma dellaanche ieri si è sfidato con Luca Zingaretti, ma stavolta non contro il “colosso dei colossi” Montalbano, ma contro la miniserie Il Giudice Meschino (in origine due puntate, ieri sera accorpate in una sola). Anche con questa miniserie Rai1 si è aggiudicato la prima serata vincendo contro tutti e realizzando ben 4.488.000 telespettatori e il 22.37% di share. Un altro grande risultato (in replica) per Rai Fiction, che dimostra tutta la ...

