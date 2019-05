Arriva la serie Ragnarok su Netflix basata sulla mitologia nordica | nel cast anche gli

Dopo Il Primo Re Arriva la serie Romulus di Matteo Rovere - l’epica storia di Roma in protolatino con un cast di giovani : Dopo il coraggioso esperimento cinematografico Il Primo Re con Alessandro Borghi, arriva la serie Romulus di Matteo Rovere, al suo debutto nella serialità televisiva con una produzione originale Sky. L'ambizione, come per il film, è sempre quella di raccontare la nascita di Roma tra storia, leggenda e mito, con una mega-produzione che impiegherà diversi set, migliaia di figurazioni e che ha richiesto la ricostruzione meticolosa di ben due ...

Su Amazon Arriva la serie The Wilds - una nuova Lost in stile romanzo di formazione per adolescenti? : Amazon Studios punta sul genere young adult con la nuova serie The Wilds, che sulla carta assomiglia ad una versione teen drama del classico Lost di ABC. Nata dalla penna della scrittrice e produttore esecutiva Sarah Streicher, già showrunner di Daredevil, The Wilds è la prima serie di ABC Signature Studios (che fa parte dei Disney Television Studios) per Amazon, realizzata nell'ambito di un contratto più ampio tra i due colossi ...

Arriva la miniserie promozionale Little Black Mirror - gratis su Youtube in attesa della quinta stagione : Non c'è solo Black Mirror 5 all'orizzonte per gli amanti del genere distopico: Netflix ha annunciato l'intenzione di lanciare una nuova serie promozionale ispirata all'antologia visionaria, che si intitolerà Little Black Mirror e sarà ospitata su Youtube, dunque a differenza della serie madre a cui si ispira sarà fruibile gratuitamente in tutto il mondo, anche dai non abbonati alla piattaforma streaming. Sarà una miniserie in tre episodi, in ...

Film e Serie Tv su Infinity giugno 2019 : Arrivano i canali live - Aquaman su Infinity Premiere : Film e Serie Tv su Infinity giugno 2019: tra le Serie tv arriva Suits 8b e Splitting Up Together. Tra i Film Aquaman in modalità Infinity Premiere, Il Corriere – The Mule per gli abbonati in 4KFilm e Serie Tv su Infinity giugno 2019 – giugno per Infinity è il mese dei cambiamenti, che però non riguardano i contenuti visto che in quel fronte si passa alla modalità estiva, con pochi titoli di spicco. La novità più grossa che arriverà ...

Un annuncio per la serie di Dragon Quest potrebbe Arrivare il prossimo mese : Il prossimo numero di Weekly Shonen Jump includerà notizie su Dragon Quest, riporta Dualshockers. Square Enix ha dichiarato che il 28° numero di Weekly Shonen Jump di Quest'anno, che sarà pubblicato il 10 giugno, conterrà un annuncio riguardante la serie.Il 10 giugno coincide con la conferenza E3 di Square Enix, quindi è probabile che verrà annunciato un nuovo gioco di Dragon Quest.Yuji Horii, director di Dragon Quest, ha recentemente dichiarato ...

Game of Thrones 8 - Arriva il finale. I creatori della serie : "Sappiamo che non potrà piacere a tutti" : Sono ormai poche, le teorie su come finirà Game of Thrones rimaste ancora in piedi. Con una forza distruttrice consapevole che non c'è più tempo da perdere, l'ottava ed ultima stagione ha sgretolato numerosi castelli di ipotesi e ragionamenti costruiti negli anni dai fan più attenti della serie tv della Hbo.Complice il fatto che lo show ha ampiamente superato i libri di George R.R. Martin da cui è tratto, Game of Thrones ha potuto viaggiare ...

Arriva il trailer di What If - la serie con Renée Zellweger promette di svelare come un’unica decisione sbagliata possa sconvolgere un’intera esistenza : A distanza di quasi un mese dal primo teaser, Netflix rilascia finalmente il trailer di What If, una miniserie originale disponibile in streaming dal 24 maggio. La protagonista è Renée Zellweger, di nuovo sulla cresta dell'onda grazie a una biopic su Judy Garland e a una serie dalle atmosfere inquietanti e indecifrabili, la prima dopo più di 18 anni. Il trailer di What If mostra infatti Zellweger nei panni di una misteriosa benefattrice. Al ...

Calcio - Palermo retrocesso in Serie C! Arriva la sentenza del Tribunale Federale FIGC : Secondo quanto si apprende dall’ANSA sarebbe Arrivata la sentenza del Tribunale Federale Nazionale della FIGC in merito all’illecito amministrativo contestato al Palermo, per potersi iscrivere al campionato cadetto di Calcio. Non giungono affatto buone notizie per i tifosi rosanero. Il Palermo sarebbe stato retrocesso all’ultimo posto del campionato di Serie B appena concluso e così i siciliani, a lungo in lotta con Brescia e ...

Pattinaggio sincronizzato - Arriva il circuito Challenger Series : Il calendario completo delle gare : L’ISU Challenger Series, raggruppamento delle principali competizioni di seconda fascia, sbarca anche nel mondo del Pattinaggio sincronizzato. La notizia è arrivata tramite un comunicato diramato proprio dall’ISU a seguito, come da prassi, dell’approvazione del consiglio federale internazionale. Il circuito, fondato nel 2014 per le specialità del singolo, delle coppie e della danza, sarà caratterizzato da tre rassegne ...

Basket - in Serie A Arrivano i verdetti : MILANO - Sarà una notte indimenticabile di Basket perché, per la prima volta in Italia, tutta la squadra di Eurosport si schiera in tempo reale alla scoperta della griglia dei playoff. L'ultima ...

Netflix : Arriva 'Tre metri sopra il cielo' - serie tv tratta dal romanzo di Moccia : Netflix punta a diversificare in futuro la produzione per l'Italia 'esplorando contenuti più leggeri, come la comedy e qualcosa di romantico'. Intanto 3 nuove produzioni originali made in Italy sono ...

Serie A Sassuolo - De Zerbi : «Se Berardi non Arriva in doppia cifra mi arrabbio» : Sassuolo, MO, - Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Frosinone . Queste le sue parole: " Continuerò da qui alla fine a far giocare la ...