Apple | brevettato dispositivo pieghevole | le incertezze dei competitor potrebbero giovare

meteoweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2019) Lasta pensando di entrare nella partita degli smartphone pieghevoli, che date le diverse vicissitudini di Samsung e Huawei sembrano aver perso momentaneamente appeal. La compagnia della mela morsicata si è aggiudicata il brevetto per uncon schermo e cover pieghevoli, brevetto per il quale aveva presentato domanda all’ufficio competente americano nel gennaio 2018. Nelle illustrazioni contenute nel documento viene mostrato unche si piega a metà nel lato corto, come un libro, ma anche in tre parti come una “S”. Anche se i disegni lasciano pensare a più ad un tablet che a uno smartphone. Come per tutti i brevetti, ancora non vi è certezza che l’idea si trasformi in un prodotto commerciale. La tecnologia potrebbe essere impiegata daper un iPhone che si inserisca nel nascente mercato degli smartphone pieghevoli. Un mercato ...

AppleNews_it : RT @GiorgioPStream: #Apple #brevetta tessuti smart per l’abbigliamento e il controllo della salute - GiorgioPStream : #Apple #brevetta tessuti smart per l’abbigliamento e il controllo della salute - mnotarianni : Apple brevetta tessuti smart per l'abbigliamento e il controllo della salute -