Aperol Happy Togheter Live a Venezia con Maneskin | Francesca Michielin e Max Gazzè | come

(Di venerdì 31 maggio 2019) Sono ufficiali gli ospiti diil 29 giugno, l'evento pensato per i 100 anni del celebre drink e che sarà accolto da Piazza San Marco. Com'era prevedibile, l'organizzazione è già stata travolta da un'ondata di polemiche che riguardano le criticità proprie della location, già fatte emergere in occasione dei concerti tenuti da Zucchero a luglio 2018. Ad arricchire la serata di festa saranno i, che sono ancora occupati ad aggiornare il calendario degli eventi che li porterà in giro per l'Italia e per l'Europa, ma anche, che sarà sul palco con idi Damiano David e con Max. Lo spettacolo sarà condotto da Alessandro Cattelan. A esprimere parole di entusiasmo è il Sindaco di, che sembra non essere stato minimamente toccato dalle polemiche che hanno riguardato la scelta di affittare Piazza San Marco, ...

