Anziano chiama i carabinieri | “C’è un’auto davanti a casa mia che blocca il passaggio”

(Di venerdì 31 maggio 2019) “C’è un’autoall’ingresso della miache non mi permette di uscire”. A parlare con idi Francavilla Fontana è un 96enne di Villa Castelli, in provincia di Brindisi, che chiede di intervenire. Come riportano molti quotidiani locali online, si capisce quasi subito dalla voce rotta dell’uomo che c’è qualcosa che non va e per questo si decide di andare subito a fare un controllo. Una volta arrivati adell’uomo, isi rendono conto che nessuna macchina impedisce il passaggio dell’. L’uomo aveva solo bisogno di compagnia e non ci ha pensato un attimo a dire “sì”, quando igli hanno proposto di andare a fare una passeggiata. L’uomo ha raccontato di sentirsi solo dopo la morte della moglie, con i figli lontani e di non farcela a uscire da solo. Così si è ...

