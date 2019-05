Antonio Conte all’Inter | il video annuncio del nuovo tecnico | “Perché io? Stessa fame e

Inter - Antonio Conte è il nuovo allenatore. Il club : «Benvenuto in famiglia». L'ex ct : «Pretenderò rispetto per ritornare grandi» : L'Inter ufficializza l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra: a lui «il più caloroso benvenuto nella nostra grande famiglia», scrive la società sul suo...

Antonio Conte all'Inter - rivolta dei tifosi della Juventus : "Via la stella dell'Allianz Stadium" : L'approdo - ora è ufficiale - di Antonio Conte all'Inter fa infuriare i tifosi della Juventus, di cui il mister è stato simbolo in campo e in panchina. Così, tra i tifosi, monta la protesta. Uno di loro si è addirittura spinto a lanciare una petizione online sul sito change.org, in cui chiede la rim

Antonio Conte è il nuovo allenatore dell'Inter : Antonio Conte è il nuovo allenatore dell’Inter, che lo saluta così: «#WelcomeAntonio!». Dopo mesi di voci e accostamenti con varie squadre di Serie A, l’ex commissario tecnico ha scelto la Milano nerazzurra per ripartire dopo il divorzio dal Chelsea. A lui toccherà riportare in alto il club presieduto da Suning, all’asciutto di trofei dal maggio 2011, quando la parentesi in panchina di Leonardo si concluse con il successo per 3-1 sul Palermo in ...

Inter - Antonio Conte è il nuovo allenatore. Il club : «Benvenuto in famiglia». L'ex ct : «Entusiasta - un nuovo capitolo della mia vita» : L'Inter ufficializza l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra: a lui «il più caloroso benvenuto nella nostra grande famiglia», scrive la società sul suo...

Antonio Conte è nuovo allenatore Inter : 7.20 L'Inter ufficializza l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra: a lui "il più caloroso benvenuto nella nostra grande famiglia", scrive la Società sul suo sito web. "Inizia un nuovo capitolo della mia vita, sono entusiasta".Così Conte,nella sua veste di allenatore. "Cercherò con il lavoro di ricambiare tutta la fiducia che presidente e dirigenti hanno riposto in me". "Ho scelto l'Inter per la società,per la serietà e l'ambizione ...

UFFICIALE – Inter - Antonio Conte è il nuovo allenatore : UFFICIALE – Inter, Antonio Conte è il nuovo allenatore L’Inter ufficializza l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra: a lui “il più caloroso benvenuto nella nostra grande famiglia”, dice la società. “Conte inizia il suo viaggio con l’Inter: due entità con lo stesso obiettivo, quello della vittoria. La sfida del nuovo allenatore è la stessa di tutto il mondo nerazzurro: tornare ...

Antonio Conte è il nuovo allenatore dell'Inter : L’Inter ufficializza l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra: a lui “il più caloroso benvenuto nella nostra grande famiglia”, scrive la società sul suo sito web.“Inizia un nuovo capitolo della mia vita, sono entusiasta”: così Antonio Conte, nuovo allenatore dell’Inter. “Cercherò con il lavoro di ricambiare tutta la fiducia che il presidente e i dirigenti hanno riposto in me - si legge in un comunicato pubblicato sul sito web del club ...