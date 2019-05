Anticipazioni Beautiful | puntate italiane | Katie accetta di sposare Thorne

Blastingnews

(Di venerdì 31 maggio 2019) Ledi, probabilmente in onda in estate su Canale 5, riserveranno un'inaspettata inversione di rotta per molte delle trame principali. In seguito alla decisione di Steffy di dedicarsi a se stessa e a Kelly, il triangolo con Hope e Liam verrà accantonato: questi ultimi si sposeranno e vivranno insieme i mesi che li condurranno al parto della Logan, che avverrà nell'isola di Catalina. Nel frattempo, altri personaggi otterranno maggiore spazio negli episodi italiani. Tra di essi, che sempre più uniti compieranno un passo molto importante per la loro vita e quella di Will. I due decideranno di sposarsi e allo stesso tempo di intraprendere una dolorosa battaglia legale per la custodia esclusiva del bambino. Il comportamento tenuto da Bill con Liam e Wyatt, oltre che il poco tempo trascorso dall'ex marito con Will, faranno capire alla Logan di dover mettere al ...

