Anpi Roma | festa per celebrare 75esimo anniversario liberazione nazifascismo

(Di venerdì 31 maggio 2019)– Il prossimo 4 giugno e’ ildelladidal. Una ricorrenza che quest’anno assume ancor piu’ valore grazie al conferimento della Medaglia d’oro al Valore Militare alla citta’ (e alla Provincia) per i fatti della Resistenza e della Guerra di. L’diha organizzato una serie di eventi articolati su vari giorni, dal 4 al 15 giugno. Le celebrazioni inizieranno il 4 giugno in Campidoglio (con un’anticipazione per ladella Repubblica il 2 giugno), alla presenza della sindaca di, dell’, di alcune scuole di. Nei giorni seguenti si terranno commemorazioni, presentazioni di libri, eventi culturali in diversi luoghi della citta’ e della provincia. La giornata di chiusura ci sara’ il 15 giugno, giorno in cui, dopo aver reso omaggio ai Caduti della ...

