Andrea Pirlo | retroscena dal sapore british | “il Chelsea mi disse che ero troppo vecchio

Andrea Pirlo - la figlia 13enne investita da un’auto in centro a Torino : ecco cosa è successo : La figlia 13enne dell’ex calciatore di Milan e Juventus Andrea Pirlo è stata investita da un’auto martedì pomeriggio a Torino. L’incidente è accaduto all’angolo tra via Bonafus e via Maria Vittoria, a due passi da piazza Vittorio. La ragazzina è stata trasportata all’ospedale Regina Margherita per accertamenti ma non ha riportato ferite, solo qualche lieve contusione, oltre ad un grande spavento. L'articolo Andrea ...

L’uomo del giorno - Andrea Pirlo : un architetto del calcio : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno”. Protagonista di oggi è Andrea Pirlo che compie 40 anni. “Un leader silenzioso perché parla con i piedi”, ha detto di lui Marcello Lippi, mentre Roberto Baggio, che lo ha visto crescere, lo ha definito un fuoriclasse per la sua capacità di “vedere in anticipo quello che poteva succedere all’interno dell’azione”. ...

Andrea Pirlo : 'Non ho dubbi - la Juve deve rinforzare il centrocampo' : Per quanto ci si stia avviando alla fine della stagione, con il 'solito' trionfo in campionato che significa otto scudetti consecutivi conquistati negli ultimi anni, l'argomento principale dei tifosi bianconeri resta la Champions League. Pesa infatti ancora la disfatta europea contro l'Ajax, in quanto questo poteva essere l'anno buono per trionfare nella massima competizione europea, a maggior ragione per l'uscita anzitempo di top club come ...

Nuova vita per Andrea Pirlo? Si aprono le porte della Juventus Under 23 : Andrea Pirlo potrebbe iniziare la propria carriera da allenatore nella Juventus Under 23 prendendo il posto di Zironelli Andrea Pirlo si sta cimentando negli ultimi mesi nel ruolo di opinionista i microfoni di Skysport. Tale posizione occupata dall’ex centrocampista della Nazionale potrebbe però essere soltanto di passaggio. Nelle ultime ore infatti sta prendendo piede l’ipotesi che Andrea Pirlo possa prendere il posto di ...