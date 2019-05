Ambra | «Io | disordinaria | e quello che mi ha insegnato Massimiliano Allegri»

vanityfair

(Di venerdì 31 maggio 2019) Fine giornata. Sono a casa e ho fatto i conti, tutto torna. Un ultimo controllo alle tasche del mio sistema limbico e poi relax. Devo ripercorrere questa giornata, perché non si va mai a letto sereni se c’è ancora qualcosa da dire. Iniziamo: – BUONGIORNO: l’ho detto ai miei figli e sorridendo. – CIAO: ho fatto fatica ma l’ho utilizzato per i genitori sentinella davanti alla scuola. – ECCHECCAZZO: l’ho detto subito dopo. – BUON LAVORO: stavo per dimenticarmene ma l’ho utilizzato con la cassiera del supermercato. – MI SCUSI: mi è morto in bocca alle 11, ma l’ho recuperato alle 18, dopo aver quasi chiuso il portone in faccia per la seconda volta a Piera, la mia vicina di casa che stava entrando. – NON PRENDE: l’ho speso per Mauro, l’architetto tutto «materico» e «greige» che non vuole capire che potrei denunciarlo per sequestro telefonico di ...