Allenarsi alla felicità Bastano 6 minuti al giorno e un diario per cambiare vita

(Di venerdì 31 maggio 2019) Le scoperte più recenti della psicologia positiva e delle neuroscienze ci svelano che la felicità non è frutto del caso. Serve un allenamento quotidiano per praticare l’ottimismo e la gratitudine, perché il nostro cervello continua a trovare sempre qualcosa che non va, cerca cioè di rintracciare in tutto ciò che vede una potenziale minaccia. Succede da almeno tre milioni di anni e ha a che fare con l’istinto di sopravvivenza. Diversi esperimenti hanno poi dimostrato che il nostro cervello attiva automaticamente sentimenti negativi perché reagisce più velocemente e intensamente agli stimoli negativi che a quelli positivi. In linea con questi risultati, il dolore per la perdita di qualcosa è in media tre-quattro volte più forte rispetto all’intensità della gioia che si prova quando la ...

