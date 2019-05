Alessia | figlia di Claudio Amendola e Marina L’avete mai vista? Le foto

Mia - la figlia di Alessia Marcuzzi è cresciuta (benissimo) e oggi è così : Tommaso Inzaghi e Mia Facchinetti, a dispetto della giovane età e proprio come veri baby vip, si dividono tra impegni scolastici e vita privata seguendo le orme della mamma più “vulcanica” della tv. Figli di Alessia Marcuzzi, nati rispettivamente dalle relazioni col calciatore Simone Inzaghi e l’istrionico talent scout Francesco Facchinetti, non temono di mostrare carattere e una discreta personalità attraverso gli scatti pubblicati di frequente ...

Alessia Marcuzzi - critiche alla figlia dopo la vacanza a Dubai : 'Viziate di m...'. Francesco Facchinetti risponde così : Come ogni genitore del mondo anche Alessia vuole condividere momenti di gioia passati insieme a mia figlia e mi sembra un sacrosanto diritto. Quindi hanno postato fotografie di loro in vacanza a ...

Francesco Facchinetti difende Alessia Marcuzzi e la figlia Mia dagli hater : ‘Vi vengo a cercare’ : Dopo le critiche piovute addosso ad Alessia Marcuzzi e alla figlia Mia per la vacanza a Dubai, ora Francesco Facchinetti – ex compagno della conduttrice e papà della bambina – interviene sui social per rispondere agli haters che hanno dato loro delle viziate, probabilmente invidiosi dello stile di vita delle dirette interessate. Facchinetti è intervenuto e, come ha già dimostrato in altre occasioni, non ha risparmiato parole forti ai ...

Alessia Marcuzzi in vacanza a Dubai con la figlia - haters scatenati : “Viziate di mer**!”. Ma Alba Parietti e Francesca Barra la difendono : Non c’è pace per Alessia Marcuzzi. La conduttrice, conclusa questa edizione de L’Isola dei Famosi, non proprio fortunata, ha deciso di concedersi una vacanza a Dubai con la figlia Mia. Cosa che, se per alcuni può sembrare un sacrosanto momento di riposo di madre e figlia, ha spinto altri a lasciarsi andare a commenti negativi: “Ma questa bambina salta sempre la scuola per andare in vacanza?”, scrive qualcuno sotto al post ...

Alessia Marcuzzi a Dubai con la figlia Mia - ma il web insorge : “Viziate di m..." : Alessia Marcuzzi è stata presa di nuovo di mira dal popolo del web. Il motivo? La vacanza con l'amica e la figlia a Dubai.La conduttrice Mediaset, concluse le fatiche con il reality show di Canale 5 e in attesa dell"appuntamento del martedì con Le Iene, è volata a Dubai insieme alla figlia Mia, nata dalla relazione con Francesco Facchinetti, e un"amica, anche lei accompagnata dalla figlia. La vacanza che la Marcuzzi si è concessa, però, ha fatto ...

Alessia Marcuzzi a gambe aperte su Instagram - le vomitano addosso insulti : 'Vergognati - pensa a tua figlia' : Nuove durissime critiche ad Alessia Marcuzzi ,a una settimana dalla fine dell' Isola dei famosi . La conduttrice Mediaset questa volta viene presa di mira dai commentatori di Instagram a causa di una ...