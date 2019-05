Al Teatro San Carlo di Napoli hanno ucciso l’acustica Maestro Muti | faccia qualcosa!

Roberto Bolle torna al San Carlo di Napoli : «È il Teatro più bello del mondo» : Arriva per la prima volta a Napoli OnDance, la grande festa della danza di Roberto Bolle che sabato 18 e domenica 19 invaderà la città e alcune sue location quali il lungomare, piazza...

Casting per uno spot pubblicitario a Milano e uno spettacolo al Teatro San Raffaele a Roma : Casting aperti per un nuovo spot pubblicitario aziendale, da girarsi a Milano. Si cercano attori, attrici e comparse. Sono inoltre aperte le selezioni per la ricerca di attori e attrici per uno spettacolo teatrale diretto da Pino Cormani e che andrà in scena al Teatro San Raffaele di Roma. Uno spot pubblicitario Per realizzare un interessante spot pubblicitario di tipo aziendale sono in corso le selezioni per la ricerca di varie figure. Le ...

Sanremo : sabato prossimo - sold out per Enrico Brignano al Teatro del Casinò : E' cosi che Brignano dà il via al suo percorso teatrale, che lo vede protagonista come "one man show" in diversi spettacoli e numerose tournée dal tutto esaurito. Da sempre si divide tra palcoscenico,...

Inno franchista davanti al Re Felipe di Spagna - de Magistris attacca i vertici del Teatro San Carlo : «È stato un episodio increscioso, che non doveva accadere. Chi aveva il compito di portare gli spartiti ai bambini, che sono stati bravissimi, doveva stare più attento»....

La gaffe del Teatro San Carlo col re di Spagna e la politica ai tempi di Google : Il coro del teatro San Carlo di Napoli ha cantato davanti a Felipe VI la versione franchista dell’inno spagnolo, commissionata nel 1928 da Miguel Primo de Rivera e abolita col ritorno alla democrazia. Il dettaglio succulento della figuraccia non è tanto la gaffe in sé (Felipe VI ha glissato, Mattare

La gaffe al Teatro San Carlo : suonato l’inno franchista davanti ai reali spagnoli. Il re Felipe impassibile accanto a Mattarella : gaffe diplomatica al teatro san Carlo di Napoli. Durante i lavori del Cotec Europa (organizzazione informale che riunisce Italia, Spagna e Portogallo), l’orchestra ha suonato (e cantato) per errore l’inno franchista davanti a re Felipe VI e all’ex re Juan Carlos. accanto a loro il presidente Sergio Mattarella e il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa. Impassibili i due sovrani, ma la diplomazia spagnola non ha potuto fare a meno di ...

Il Teatro San Carlo è un gioiello - non un ring della politica : È il passato, il presente e il futuro di una cultura accogliente e perciò aperta al mondo pur essendo fortemente radicata nelle sue origini. Il San Carlo è, anche e prima di tutto, un'impresa con 400 ...

3 maggio - "Rune di sangue" di Luigi Facchino - al Teatro Forma di Bari : Tra gli spettacoli prodotti ci sono la tragicommedia "Romeo e Giulietta" e "Anno 2035". Il primo lavoro è stato portato in scena nel 2010 al Festival Nazionale teatro Giovani "Premio De Blasiis" di ...

Teatro San Carlo - il bilancio in parità della Purchia : «Ma resta il nodo delle risorse» : Il sindaco va via per primo dal Teatro, il consiglio di indirizzo del San Carlo ha appena approvato all'unanimità il bilancio consuntivo 2018. Conti in pareggio, per l'undicesimo anno...

Napoli - scontri tra polizia e disoccupati davanti al Teatro Sannazaro in attesa di Zingaretti : Momenti di tensione all'esterno del teatro Sannazaro di Napoli, dove un gruppo di una trentina di disoccupati sta attuando un presidio in attesa dell'arrivo del leader del Pd Nicola...

Ravello Festival - presentata l'edizione 2019 - partnership con il Teatro San Carlo. Il programma completo. : La seconda serata, 23 luglio,, invece, guarda al tema dell'intelligenza artificiale e alla robotica, tra scienza e fantascienza. Il Ravello Festival si presenta quest'anno con una nuova identità ...

Teatro San Ferdinando - il buon esempio di un recupero all'americana : Da allora funziona a meraviglia: vi si tengono spettacoli che soltanto lì si possono vedere, e tutta la zona beneficia del continuo afflusso di gente in arrivo dall'intera area metropolitana di New ...

Arriva a Milano - al Teatro San Babila - "Ultimi" dei Beat Five : Protagonisti della performance, tratta da una storia vera, i Beat Five : quintetto vocale nato nel 2011, caratterizzato da una polifonia vocale che trasforma le loro esibizioni in spettacoli ...

Napoli - raid dei vandali al San Ferdinando : oltraggio al Teatro di Eduardo De Filippo : Bacheche di vetro in frantumi, lampioni rotti, panchine e alberi distrutti: ennesimo oltraggio con un raid vandalico a Pasqua contro il teatro San Ferdinando e piazza Eduardo De Filippo....