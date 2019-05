Aggiornamento Mi Fit | nuovi plus per Xiaomi Mi Band 3 al 31 maggio

Samsung Galaxy Fit e ottiene già il primo Aggiornamento software : Ad appena un giorno dall'introduzione in alcuni mercati, Samsung Galaxy Fit e sta già ricevendo il suo primo aggiornamento software . Si tratta di un aggiornamento minore per il fitness tracker di Samsung che tuttavia aggiunge una funzionalità importante il cui nome è Dim screen che attenua la luminosità dello schermo per prolungare la durata della batteria. L'articolo Samsung Galaxy Fit e ottiene già il primo aggiornamento software proviene da ...

Sempre in ballo il Huawei P20 Pro : i benefit dell’Aggiornamento 236 : Chi ha il Huawei P20 Pro continua a godere di un supporto software continuo e mirato al miglioramento dell'esperienza d'uso con l'ex top di gamma. Di certo è anche il caso dell'ultimo firmware 236 la cui distribuzione è appena partita in Europa in queste ore, come ci comunica anche la fonte accertata Huawei Blog. Quali sono i cambiamenti apportati sul Huawei P20 Pro proprio dall'ultimo rilascio? Meglio non aspettarsi una release corposa e ...