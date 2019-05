Adalimumab ed Infliximab Sandoz | nuovi biosimilari per la cura di pazienti affetti da

meteoweb.eu

(Di venerdì 31 maggio 2019)annuncia la disponibilità anche in Italia di due suoifarmaci: Hyrimoz, approvato per tutte le indicazioni del prodotto1 di riferimento tra cui artrite reumatoide, psoriasi a placche, morbo di Crohn e colite ulcerosa e Zessly, autorizzato per tutte le indicazioni del farmaco2 di riferimento tra le quali artrite reumatoide, morbo di Crohn in forma pediatrica e non, colite ulcerosa in adulti e bambini, spondilite anchilosante, artrite psoriasica e psoriasi a placche. “La nuova disponibilità di un farmaco biosimilare rappresenta sempre una buona notizia perché costano almeno il 30 per cento in meno, rispetto al farmaco originatore, e permettono di liberare risorse da reinvestire nello stesso settore medico di appartenenza, con benefici di maggior accesso alle cure e un miglioramento dei percorsi di gestione dei” afferma Alessandro ...